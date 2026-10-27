“Sicurezza Smart”: il libro di Davide Reina sull’importanza di prevenire i rischi di sicurezza di aziende e punti vendita

Molte aziende e negozi italiani affrontano il tema della sicurezza solo dopo che qualcosa è già accaduto: un furto, un accesso non autorizzato, un fermo operativo, un dipendente infedele. Eppure i danni più gravi non nascono dall’evento in sé, ma dall’assenza di un sistema di prevenzione strutturato. Furti interni, differenze inventariali nel retail, abusi di permessi, vulnerabilità negli accessi e perdita di dati sono rischi che ogni imprenditore conosce, ma che raramente vengono affrontati con metodo prima che producano conseguenze concrete.

Per tutti quegli imprenditori e titolari di punti vendita che desiderano costruire un sistema di sicurezza efficiente ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Davide Reina “Sicurezza Smart. Come trasformare la sicurezza di aziende e negozi da semplice costo a leva strategica di protezione patrimoniale” (Bruno Editore). Al suo interno l’autore propone un approccio integrato che comprende analisi del rischio, gestione degli accessi, loss prevention nel commercio al dettaglio, investigazioni aziendali e gestione della sicurezza quotidiana.

“Troppe persone si occupano di sicurezza dopo che il problema è già esploso. Ma il costo di riparare un danno — economico, reputazionale, operativo — supera quasi sempre quello di prevenirlo” spiega Davide Reina, autore del libro. “Questo libro nasce dall’esigenza di cambiare prospettiva: la sicurezza non è un obbligo da assolvere, è una scelta di responsabilità verso ciò che si è costruito. Da qui l’importanza di apprendere un metodo capace di proteggere persone, beni e continuità operativa prima che arrivi l’emergenza”. L’autore, con oltre vent’anni di esperienza nel settore della sicurezza privata, condivide nel libro le lezioni apprese sul campo: dalla nascita di RMS Network alla costruzione di un modello di protezione che trasforma la sicurezza in un valore competitivo per le imprese.

“Nel panorama editoriale, mancava un libro che affrontasse questo tema con la concretezza di chi ha vissuto il settore dall’interno” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Da qui la creazione di un manuale operativo che insegna a prevenire, non solo a reagire. La sicurezza è un tema che tocca ogni impresa, ogni punto vendita, ogni patrimonio. Questo libro di Davide Reina fornisce gli strumenti per affrontarla con metodo”.

“Giacomo Bruno è un editore che lavora con la mia stessa logica operativa: professionalità e metodo” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha supportato con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale fornendomi un grande supporto nella creazione di un libro che sono certo sarà di grande utilità per tanti lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3WkUP3n

Chi è Davide Reina

Davide Reina, nato a Milano nel 1961, è un imprenditore e professionista della sicurezza privata. Il suo percorso si è sviluppato tra vendite, gestione reti commerciali e consulenza strategica. Sposato e padre di due figlie, oggi le vede coinvolte nell’attività di famiglia insieme alla sorella. Dopo esperienze nei settori della moda, della pay TV e nella creazione di reti commerciali, Davide ha trovato nella sicurezza privata il suo principale campo d’azione. Nel 2005 ha sviluppato un modello innovativo fondato su coordinamento, responsabilità e soluzioni integrate per le aziende, anticipando un modo diverso di interpretare il business della sicurezza rispetto ai metodi tradizionali, ormai superati. Per info: d.reina@vigilanzasicurezza.it

Chi è Giacomo Bruno

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it