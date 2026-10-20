Posizionamento Territoriale: il libro di Carmine Agostinelli che aiuta piccoli comuni e micro-imprese locali a valorizzare il proprio territorio

Molte aree interne e piccoli comuni italiani faticano a valorizzare il proprio patrimonio identitario: le strategie di promozione restano generiche, il turismo di massa erode il valore percepito e le comunità locali continuano a spopolarsi. È un nodo che riguarda amministratori, imprenditori e produttori impegnati a costruire un futuro economico autonomo per il proprio territorio.

Esce oggi per Bruno Editore “Posizionamento territoriale. Come valorizzare le aree interne senza assistenzialismo grazie al Marketing Territoriale” di Carmine Agostinelli. Un libro che applica le leggi del brand positioning strategico alle aree interne, ai piccoli comuni e alle micro-imprese locali, proponendo un protocollo operativo finalizzato a costruire un’identità distintiva e generare valore economico reale.

“Questo libro nasce da un protocollo validato in tanti anni di esperienza diretta. Il Posizionamento Territoriale unisce l’analisi economica alla gestione amministrativa quotidiana per dare a un territorio una risposta concreta a una domanda sola: stiamo generando valore autonomo per la nostra terra, o stiamo solo subendo gli eventi?” spiega l’autore del libro. “L’obiettivo è restituire ad amministratori e produttori uno strumento operativo capace di fare davvero la differenza, non l’ennesima teoria di marketing”. Come precisa lo stesso autore, dopo oltre vent’anni di esperienza come economista agrario, imprenditore, formatore e sindaco, ha osservato come le strategie di sviluppo locale falliscano quando si affidano a logiche burocratiche o a formule di promozione generiche. Da qui nasce il concetto di Posizionamento Territoriale, inteso come un protocollo in quattro fasi applicabile ad aree interne, piccoli comuni e filiere agroalimentari. “Il libro di Agostinelli affronta un problema concreto per chi amministra o produce su un territorio: come costruire un’identità distintiva senza inseguire il turismo di massa o le metriche di superficie” osserva Giacomo Bruno, editore del libro. “Il metodo descritto è strutturato, operativo e nasce dall’esperienza diretta di chi vive il territorio ogni giorno”.

“Non cercavo un editore che si limitasse a pubblicare il mio libro: cercavo uno che capisse perché lo avevo scritto. Da qui la decisione di affidarmi a Bruno Editore” conclude l’autore. “Giacomo Bruno e il suo staff sanno valorizzare l’esperienza diretta dei propri autori attraverso la creazione di libri di assoluto valore”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4bvQgrT

Chi è Carmine Agostinelli

Carmine Agostinelli, classe 1976, economista, formatore, sindaco, marito e papà. Vanta una solida formazione accademica nell’ambito dell’Economia Agraria e del Management della Pubblica Amministrazione. Unisce alle competenze tecniche una profonda esperienza amministrativa sul campo, ricoprendo, tra l’altro, la carica di primo cittadino e di vicepresidente vicario di ANCI Campania, con delega alle Aree Interne e ai Comuni Montani. Da anni applica con successo le strategie di marketing territoriale per valorizzare il potenziale economico e rilanciare le aree interne. Sito web: www.carmineagostinelli.it

Chi è Giacomo Bruno

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it