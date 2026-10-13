Destinazione Successo – Formazione in movimento: il nuovo libro di Alessandra Orlich

Molte persone arrivano a un punto della vita in cui percepiscono un disallineamento tra ciò che stanno vivendo e ciò che sentono di essere davvero: una carriera che funziona ma non convince fino in fondo, una routine stabile che nasconde rinunce accumulate nel tempo, un successo esteriore che non coincide con un reale senso di pienezza. È in questo scarto, spesso silenzioso, che si radica il bisogno di un cambiamento più profondo. Esce oggi per Bruno Editore “Destinazione successo. Formazione in movimento” di Alessandra Orlich. Un libro che intreccia otto viaggi reali, dall’Amazzonia al deserto egiziano, dalla Colombia alla Scandinavia, con gli strumenti della PNL (Programmazione Neuro-Linguistica), per accompagnare la lettrice a trasformare il dolore, i blocchi e le paure in una direzione di crescita concreta.

“Ogni viaggio raccontato in questo libro non è una cartolina, ma uno specchio: mostra paure, limiti e risorse nascoste che solo mettendosi alla prova si scoprono davvero” spiega Alessandra Orlich, autrice del libro. “Il mio obiettivo era costruire uno strumento concreto, non un racconto ispirazionale: otto capitoli, otto storie vere, otto strumenti di PNL applicabili subito a qualunque fase di transizione si stia attraversando”. Alla base del libro c’è il percorso dell’autrice: oltre vent’anni nel mondo delle vendite, del marketing e della formazione, e viaggi in 5 continenti, 53 Paesi e 344 città, trasformati in materiale di lavoro su sé stessa e poi in strumenti concreti per accompagnare altre donne nel loro percorso di crescita.

“Il libro di Alessandra Orlich affronta un tema che riguarda moltissime donne: il momento in cui il successo esteriore non basta più e serve trovare una direzione più autentica” osserva Giacomo Bruno, editore del libro. “Il taglio narrativo, unito alla concretezza della PNL, rende il testo accessibile e allo stesso tempo operativo”.

“Ho trovato in Giacomo Bruno un editore capace di ascoltare il messaggio dei propri autori e di comunicarlo a un numero altissimo di lettori” conclude l’autrice. “Grazie al team Bruno Editore ho potuto dare vita a questa pubblicazione editoriale che sono certa sarà di grande ispirazione per tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4jivWPj

Chi è Alessandra Orlich

Alessandra Orlich, nata a Trieste nel 1975, ha attraversato 5 continenti, 53 Paesi e 344 città e si forma da vent’anni in Programmazione Neuro-Linguistica con maestri quali Roberto Re, Robert Dilts, Richard Bandler e Anthony Robbins. Area Manager di un’importante azienda italiana, al suo esordio editoriale intreccia storie vere vissute ai quattro angoli del mondo con strumenti pratici, per accompagnare la lettrice passo dopo passo verso una versione di sé più consapevole, più libera e più vera. Sito web: http://www.alessandraorlich.com

Chi è Giacomo Bruno

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it