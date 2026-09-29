“Sani per natura”, percorso di prevenzione e consapevolezza per il benessere dei nostri amici a quattro zampe

Dermatiti ricorrenti, otiti che tornano ogni pochi mesi, disturbi intestinali, cistiti nei gatti anche giovani: sono segnali che molti proprietari di cani e gatti finiscono per considerare quasi “normali”, senza sempre collegarli a ciò che entra ogni giorno nella ciotola. Tra confezioni che promettono benessere con slogan rassicuranti, consigli raccolti online e informazioni spesso contrastanti, orientarsi può diventare difficile. E così la prevenzione, invece di essere il punto di partenza, diventa spesso qualcosa a cui si pensa solo quando il problema si ripresenta.

Esce oggi per Bruno Editore “Sani per natura. Come proteggere e migliorare la salute di cani e gatti grazie alla consapevolezza e alle scelte alimentari di ogni giorno” di Sabrina Bonato. Un libro che accompagna i proprietari a osservare meglio il proprio animale, riconoscere i segnali del corpo e costruire, giorno dopo giorno, scelte alimentari più consapevoli e rispettose della sua natura.

“Ho scritto questo libro perché ogni giorno incontro famiglie che hanno provato di tutto, ma continuano a vedere gli stessi problemi tornare nel cane o nel gatto” spiega Sabrina Bonato, autrice del libro. “Il punto non è colpevolizzare nessuno, né sostituirsi al veterinario. Il punto è restituire ai proprietari strumenti semplici per osservare, fare domande migliori e capire quando una scelta quotidiana può sostenere il benessere o, al contrario, contribuire a creare squilibrio”.

Come precisa la stessa autrice, il testo affronta alcuni tra i disturbi più comuni, dalla pelle all’intestino, dalle vie urinarie alle infiammazioni ricorrenti, proponendo un percorso fatto di osservazione, prevenzione e piccoli gesti quotidiani. Non un manuale di soluzioni immediate, ma una guida per imparare a leggere meglio ciò che il corpo dell’animale comunica.

“Sabrina Bonato porta nel libro qualcosa che ai proprietari di animali manca spesso: un metodo per porsi le giuste domande, quelle capaci di fare davvero la differenza nella gestione quotidiana della salute dei propri amici animali” osserva Giacomo Bruno, editore del libro. “È un manuale che restituisce responsabilità e consapevolezza a chi vive ogni giorno accanto a un cane o a un gatto”.

“Bruno Editore è la casa editrice che cercavo da tempo: una realtà affidabile, capace di dare voce a un messaggio forte, concreto e rivolto a tante famiglie” conclude l’autrice. “Il team di Giacomo Bruno mi ha accompagnata con professionalità lungo tutto il percorso di pubblicazione, dandomi la possibilità di trasformare la mia esperienza in un libro che sono certa potrà essere utile a molti proprietari”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4AbAg94

Sabrina Bonato è consulente alimentare per cani e gatti dal 2016 e tecnico di nutrizione veterinaria, con esperienza in fito-nutraceutica applicata al benessere animale. Da anni accompagna famiglie e proprietari in percorsi di prevenzione e riequilibrio attraverso un’alimentazione più consapevole, naturale e rispettosa della specie. Ha seguito numerosi casi legati a disturbi intestinali, dermatiti, otiti, problemi urinari, sovrappeso e sensibilità alimentari, collaborando in sinergia con professionisti del settore. È fondatrice di un team di consulenti dedicato alla formazione e alla diffusione di una cultura del benessere animale basata su osservazione, prevenzione e fiducia consapevole. Attraverso il suo lavoro aiuta i proprietari a comprendere meglio i segnali del corpo di cani e gatti e a trasformare la ciotola in uno strumento quotidiano di salute. Sito web: www.naturalmentecaniegatti.com.

Chi è Giacomo Bruno

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it