La prima copertina di Tintin venduta all'asta per 1,1 milioni dollari

L'illustrazione originale della prima copertina di Tintin, pubblicata a febbraio del 1930, è stata venduta all'asta oggi a Dallas per 1.125.000 dollari, pari a 992mila euro. Lo ha annunciato la casa d'asta Heritage Auctions ad AFP. Il disegno era stato pubblicato il 13 febbraio del 1930 e mostra il personaggio creato dal fumettista belga Hergé per la serie 'Tintin nel Paese dei Soviet' mentre taglia da un tronco d'albero un'elica di fortuna per il suo aereo, e Milou, ricoperto di bende, che lo osserva. Da gennaio del 1929 Hergé pubblicò le avventure di 'Tintin nel Paese dei Soviet' ogni settimana su Le Petit Vingtième, supplemento per bambini che usciva ogni giovedì con il quotidiano belga Le Vingtième Siècle. Visto il successo del fumetto, Tintin passò da otto a 16 pagine e il 13 febbraio del 1930 gli fu dedicata la copertina del supplemento. 'Tintin au pays des Soviets', la prima raccolta di fumetti della storia del personaggio, fu pubblicato qualche mese più tardi, a settembre del 1930.

La maggior parte delle vecchie copertine di Tintin si trova al museo Hergé a Louvain-la-Neuve, in Belgio, spiega l'esperto Philippe Goddin. L'illustrazione venduta a Dallas sabato, in inchiostro di china con ritocchi a guazzo è firmata da Hergé: è il disegno che aveva donato al giornale per farlo stampare in copertina. Era stato ritrovato a Bruxelles, riferisce ad AFP il portavoce di Heritage Auctions. L'identità del venditore e dell'acquirente restano confidenziali. Tintin batte regolarmente dei record di vendita all'asta.

