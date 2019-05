Il Piccolo America riporta il cinema in piazza a Roma: ecco il programma dell'estate 2019

Il ragazzi del Piccolo Cinema America tornano nelle piazze dell'Estate romana. Dal 1 giugno al 1 agosto, il Cinema in Piazza tornerà a piazza San Cosimato, alla Cervelletta e al Porto di Ostia con oltre 100 notti di proiezioni e incontri con ospiti internazionali a ingresso gratuito per tutta la città di Roma. L'iniziativa è resa possibile dal Piccolo America grazie al sostegno di Regione Lazio, Osservatorio per la Sicurezza, Ente Regionale RomaNatura, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, Opera Pia IPAB Asilo Savoia e ai main sponsor SIAE e BNL BNP Paribas.

Per l’inaugurazione scenderanno in piazza Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Alessio Cremonini con Sulla Mia Pelle, che ripercorre gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. Matteo Garrone e Marcello Fonte riaccenderanno il proiettore alla Cervelletta con Dogman, mentre Paola Cortellesi e Riccardo Milani daranno il benvenuto al pubblico di Ostia.

Saranno tanti gli ospiti di questa edizione 2019: Mathieu Kassovitz presenterà "L'odio" e il maestro Paul Schrader sarà celebrato in veste di sceneggiatore con "Taxi Driver". Con "Io ballo da sola" e "Il tè nel deserto" Jeremy Irons e Debra Winger omaggeranno il maestro Bernardo Bertolucci, al quale sarà dedicata una serata ogni settimana nella piazza trasteverina che ha tanto amato. Inoltre l'artista JR, maestro del collage fotografico che ha di recente realizzato un'installazione sulla Piramide del Louvre, ricorderà Agnès Varda alla Cervelletta con "Visages Villages".

Ogni domenica alla Cervelletta la saga di Star Wars scalderà i cuori della periferia romana, mentre tutta la filmografia di Paolo Sorrentino animerà le notti di Trastevere assieme alla retrospettiva delle opere di Alfonso Cuarón. I primi film di Carlo Verdone Official saranno protagonisti sul litorale romano, così come i più piccoli troveranno i loro classici Disney. Sui prati di Roma Est uno sguardo verso l'estremo Oriente grazie all'appuntamento fisso con Kim Ki-duk e Miyazaki. Qui il programma completo.

