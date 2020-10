I Peanuts compiono 70 anni: auguri Charlie Brown

di Camilla Cupelli

Compiono oggi 70 anni i Peanuts, le celebri creature ideate da Charles M. Shulz. Il fumetto ha come protagonisti indiscussi Charlie Brown e Snoopy, accanto a tanti personaggi come la testarda Lucy, il timido Linus con la sua coperta dalla quale non si separa mai e il compagno di avventure di Snoopy, Woodstock. La prima striscia venne pubblicata il 2 ottobre del 1950 e il fumetto è stato pubblicato ogni giorno fino alla morte del fumettista, nel febbraio del 2000.

La prima striscia in Italia fu invece pubblicata il 20 febbraio 1961 su "Paese Sera": Charlie Brown, il 'bambino dalla testa grossa', che gioca, scherza e litiga con il suo cane dalle lunghe orecchie, Snoopy. La striscia era uscita quasi un anno prima in lingua originale. Il fumetto è stato tradotto in decine di lingue e pubblicato in oltre settanta nazioni, raggiungendo milioni di lettori, piccoli e grandi. In tanti ricordano non solo le riflessioni di Charlie Brown e i litigi con Lucy ma anche le diverse personalità di Snoopy, dal Barone Rosso ai suoi tentativi di scrivere grandi romanzi, che iniziano tutti con "Era una notte buia e tempestosa".

