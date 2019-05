Festival della tv e nuovi media: tanti ospiti alla kermess di Dogliani

Francesca Delogu, Claudio Bisio, Gene Gnocchi. Ma anche Roberto Fico e Urbano Cairo, Fabrizio Salini e Joe Bastianich. Si è aperta giovedì 2 maggio l'ottava edizione del Festival della tv e nuovi media di Dogliani (Cuneo). Con le 'Parole del Festival', raccontate dai vicedirettori del Corriere della Sera Massimo Gramellini e de La Stampa Andrea Malaguti, si è aperta la kermesse nata per esplorare il mondo della comunicazione ed immaginare la sua evoluzione attraverso le nuove tecnologie.

'Percezioni', tema di questa edizione, è il punto di partenza. I 40 incontri con i 156 ospiti, che invaderanno il comune del Cuneese fino a domenica 5 maggio, cercheranno di rispondere alle domande 'I media sono la moderna agorà?', e in che modo le 'trasmissioni tv influenzano l'evoluzione dei nostri comportamenti sociali?'.

Il festival sarà anche occasione per ascoltare il racconto di grandi carriere. Quella di Antonella Clerici e quella di Paolo Bonolis. O ancora di Claudio Bisio e di Luca Zingaretti. Con Lodovica Comello si parlerà di commedia femminile. Per gli appassionati di musica, da non perdere gli incontri con il frontman degli Afterhours Manuel Agnelli e il gruppo Lo Stato Sociale. Ospiti anche le star del web, gli spassosi The Jackal.

Immancabile la politica: quest'anno toccherà al presidente della Camera Roberto Fico. Di Europa si parla sabato con i direttori delle principali testate nazionali.

