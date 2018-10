Fabrizio Cotognini vince il Premio Cairo 2018 con 'Aurora'

di Martina Coppola

Fabrizio Cotognini, maceratese classe 1983, vince il Premio Cairo 2018 con la sua opera “Aurora” (matite, inchiostro, biacca, mylar e oro 24k, su incisioni originali XVIII secolo, cm 70x100x12 ciascuna, e libro d’artista, cm 25x190). “Per la capacità di armonizzare in chiave contemporanea storia dell’arte e cultura popolare attraverso il filtro dell’alchimia, della letteratura, della pittura colta e, non ultimo, della bellezza”, così si è espressa la giuria, presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, chiamata a esaminare le opere realizzate ad hoc per il Premio, dei 20 artisti under 40 della 19esemia edizione. A Cotognini 25mila euro, oltre a un servizio dedicato e alla copertina del numero di dicembre di Arte.

“Sono onorato di avere vinto il Premio Cairo”, ha detto l’artista subito dopo la proclamazione a Palazzo Reale a Milano. “Avevo partecipato al Premio qualche anno fa e già all’epoca la risonanza sul mio lavoro era stata molto importante. E’ un grande riconoscimento anche perché in passato hanno vinto artisti di cui ho una grandissima stima e il livello è sempre stato alto”. Per creare l’opera con la quale partecipare al Premio, Cotognini si è ispirato alla storia dell’arte: “è sempre il mio punto di partenza. Mediante il processo creativo tendo a spostare e traslare una serie di simbologie e icone e quindi creare un dialogo tra passato e presente”, ha spiegato. Tra i progetti futuri del giovane artista una mostra alla Prometeo Gallery di Milano prima della metà del prossimo anno.

Nel frattempo a Palazzo Reale nel capoluogo lombardo saranno esposti i lavori realizzati da tutti i partecipanti dell’edizione e delle precedenti. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile a partire da domani fino a domenica 21 ottobre. Dei 345 artisti che hanno partecipato negli anni precedenti, 41 sono stati invitati a esporre alla Biennale di Venezia nelle edizioni tra il 2000 e il 2017.

