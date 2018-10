Camminare tra gli olivi e festeggiare Halloween al Bioparco: cosa fare nel weekend del 27 e 28 ottobre

di Corinna Spirito

Da una festa di Halloween alternativa alla fiera dei cavalli di Verona: ecco alcune delle migliori proposte tra gli eventi di sabato 27 e domenica 28 ottobre in tutta Italia.

Giornata nazionale della camminata tra gli olivi - Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, un'iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 28 ottobre in 121 città. Nelle 18 Regioni coinvolte – dalla Lombardia alla Sicilia – tanti itinerari in un'unica data per una passeggiata (dai 2 ai 5 chilometri) dedicata a famiglie e appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Quella del 2018 sarà la seconda edizione dell'iniziativa: nel 2017, l'anno del lancio, oltre 20mila persone hanno partecipato agli eventi organizzati. Ecco il sito ufficiale

Halloween al Bioparco - Al Bioparco di Roma si festeggia Halloween sabato 27 ottobre con una giornata per tutta la famiglia in cui tutti i bambini mascherati fino a 12 anni avranno l'ingresso a 7,50 euro anziché a 13,00. Il programma prevede dalle ore 11.30 alle 16.30 molteplici attività: il laboratorio creativo manuale Magicamente ricicliamo per realizzare mostri e bacchette in plastica riciclata; A scuola di magia, appuntamento speciale in cui i bambini, insieme ad un prestigiatore professionista, potranno imparare trucchi e segreti per trasformarsi in maghi. Alle ore 14.00 sarà messo in scena lo spettacolo Magie di Halloween, in cui i bambini verranno coinvolti in giochi di prestigio. Alle 11.20 i bambini prepareranno, insieme ai guardiani, un pasto speciale per i lemuri a base di gustose zucche ripiene. A mezzogiorno Sofia, l'elefante asiatico del Bioparco, riceverà dai bambini delle appetitose porzioni di zucca (attività su prenotazione da effettuare il giorno stesso all'ingresso, fino ad esaurimento posti). Per tutto il giorno i bambini potranno partecipare all'attività Animali che paura! Incontri ravvicinati da brividi con tarantole, rospi, scorpioni, ratti e molti altri, per scoprire che anche gli animali più spaventosi e ripugnanti hanno un ruolo nel delicato equilibrio della natura (attività su prenotazione da effettuare il giorno stesso all'ingresso, fino ad esaurimento posti). Sarà inoltre attivo il servizio di trucca bimbi e trucca adulti per trasformarsi in animali paurosi e mostriciattoli. Infine, anche gli animali festeggeranno ricevendo pasti a base di zucca negli orari: macachi alle 11.00, lemuri alle 11.30, orsi alle 12.30, scimpanzé alle 14.00, ippopotami alle 14.30. Tutte le attività della giornata sono comprese nel prezzo del biglietto. Qui il sito ufficiale

Festa del cinema di Roma - I film in concorso sono già stati presentati tutti, ma le proiezioni non sono finite: nell'ultimo weekend della Festa del cinema di Roma verranno riproposti all'Auditorium Parco della Musica, alla Casa del Cinema e al My Cityplex Savoy, alcuni dei titoli della tredicesima edizione della kermesse (come The House with a Clock in Its Walls e The Hate U Give) e saranno presentati degli eventi speciali come Notti magiche di Paolo Virzì. In più continuano gli Incontri Ravvicinati: sabato sono previste delle conversazioni aperte al pubblico con due autorevoli montatori italiani, Esmeralda Calabria e Giogiò Franchini, e con la fotografa Shirin Neshat; mentre domenica sono attese le sorelle Rohrwacher, l'attrice Alba e la regista e sceneggiatrice Alice. Alle 20 di domenica sarà annunciato e proiettato il film vincitore del premio del pubblico. Qui il programma completo

Fieracavalli - È partita lo scorso giovedì la 120ma edizione della più grande manifestazione italiana dedicata ai cavalli e all'equitazione che si svolge a Verona. Dal 2001 Fieracavalli ospita l'unica tappa italiana della Rolex FEI World Cup Jumping, gran premio internazionale di salto ad ostacoli e dal 1985 ospita il Gala d'Oro, spettacolo equestre di rilevanza internazionale. Fino a domenica 28 ottobre tra i dodici padiglioni della fiera saranno presenti 2400 cavalli di 60 razze, 35 associazioni allevatoriali e 750 aziende da 60 nazioni per oltre 120mila metri quadrati espositivi. Oltre 200 gli appuntamenti in programma e 160mila i visitatori attesi da oltre 60 paesi. A questo link tutte le informazioni sulle competizioni e gli spettacoli

Giardinity - La mostra laboratorio dedicata al giardinaggio che si svolge a Vescovana (Padova) all’interno della storica Villa Pisani Bolognesi Scalabrin si svolgerà come di consueto l’ultimo weekend di ottobre, sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018. La sesta edizione, a cura della proprietaria della Villa nonché ideatrice dell’evento, la signora Mariella Bolognesi Scalabrin, avrà come tema il legame tra Arte e Natura e, proprio in virtù di questo interessante e fecondo dialogo, tra le novità di questa nuova edizione autunnale spiccano i "Giardini immaginati, dove riconoscersi o smarrirsi", installazioni creative di vivaisti, artigiani e designer dedicate all’arte del giardino, della mani e della mente. Non semplici esposizioni di piante, fiori e oggetti decorativi legati mondo del verde, ma vere e proprie ambientazioni e atmosfere che diventano espressioni artistiche e culturali, vive, dinamiche e interdisciplinari. Il giardino della Villa accoglierà selezionati rappresentanti del giardinaggio italiano che propongono le fioriture di fine stagione (anemoni giapponesi, rose, astri, crisantemi e altre erbacee perenni), gli arbusti autunnali, i bulbi, gli alberi da frutto e tutte le piante da mettere a dimora a partire proprio da questo scorcio di stagione. Non mancheranno le piante di cui circondarsi in casa, tra cui orchidee, tillandsie, cactacee, succulenti. Qui il sito ufficiale

Sipa - Dal 26 al 28 ottobre a si svolge il Siena International Photography Awards Contest Festival, uno dei contest di fotografia con la più alta partecipazione internazionale. All'edizione 2018 hanno concorso circa 48mila immagini, inviate da fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 156 Paesi del mondo. Sabato 27 ottobre 2018 presso il Teatro dei Rozzi, si terrà la Cerimonia di Premiazione del Premio Internazionale di Fotografia. In tale occasione sul palco del Teatro si alterneranno grandi personaggi del mondo della fotografia e della cultura che consegneranno l’ambita statuetta di cristallo agli autori delle fotografie vincitrici del concorso che, insieme a centinaia tra le migliori fotografie presentate, andranno a comporre la mostra fotografica Beyond the Lens, aperta da domenica 28 ottobre. Qui il sito ufficiale

Picasso Metamorfosi - Continuerà fino a fine febbraio la mostra a Palazzo Reale che segna la stagione autunnale milanese: dedicata al rapporto multiforme e fecondo che il genio spagnolo ha sviluppato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il mito e l’antichità, si propone di esplorare da questa particolare prospettiva l'intenso e complesso processo creativo di Pablo Picasso. Le opere esposte a Milano sono circa 200 tra lavori di Picasso e opere d’arte antica cui il grande maestro si è ispirato, provenienti dal Musée National Picasso di Parigi e da altri importanti musei europei come il Musée du Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Musée Picasso di Antibes, il Musée des Beaux-Arts di Lione, il Centre Pompidou di Parigi, il Musée de l’Orangerie di Parigi, il Museu Picasso di Barcellona. Qui tutte le informazioni

Al cinema - Il film da non perdere alla vigilia del 31 ottobre, è Halloween. L'undicesimo episodio della saga arriva al cinema dopo l'anteprima alla Festa del cinema di Roma. Il film ha già trionfato al botteghino statunitense e si presenta come miglior sequel di quel capolavoro del cinema horror che John Carpenter scrisse e diresse nel 1978. La protagonista è di nuovo Jamie Lee Curtis, che torna indossare i panni di Laurie Strode: sono passati 40 anni, non è più una giovane baby sitter, ma una donna che ha vissuto quattro decenni da reclusa preparandosi al ritorno di Michael Myers, lo psicopatico che ha massacrato i suoi amici durante la notte del 31 ottobre 1978. E Myers (di nuovo interpretato da Nick Castle) torna eccome. Titoli di testa arancione, musica cult, Halloween riesce nel compito di riportare lo spettatore alle atmosfere del mitico horror del '78. Qui per scoprire tutte le nuove uscite al cinema.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata