Dai musei gratis al Lucca Comics & Games: cosa fare nel weekend del 3 e 4 novembre

Dalla musica elettronica di Torino a un Halloween in ritardo a Roma: ecco alcune delle migliori proposte tra gli eventi di sabato 3 e domenica 4 novembre in tutta Italia.

Musei gratuiti - Domenica 4 Novembre oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. Qui per scoprire tutti i luoghi che partecipano all'iniziativa

Foto Iacopo Giannini/LaPresse 01-11-2017 Lucca (Lu) - Italia Cronaca Lucca, la 51° edizione del Lucca Comics and Games, kermesse dedicata al fumetto internazionale che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutto il mondo. Nella Foto: i cosplay di oggi

Lucca Comics and Games - Dal 31 ottobre al 4 novembre torna la più importante manifestazione d'Europa dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico. Come ogni anno il programma di Lucca Comics & Games è ricchissimo: dalla anteprime cinematografiche alle sessioni firme con i grandi autori di fumetti e giochi, dalle parate di cosplayer alle conferenze sull'evoluzioni del fantasy. Sul sito ufficiale il programma completo della fiera

Cinecittà World da paura - Al parco divertimenti Cinecittà World, Halloween continua anche dopo il 31 ottobre. Il primo weekend di novembre è l'ultima occasione per godersi gli show e le attrazioni horror adibite per il mese di ottobre. Dal terrificante spettacolo nel Circo Fellini al percorso al buio tra i set più terribili della storia del cinema horror: ci sarà da avere paura. Ecco tutte le informazioni sull'evento

"Incredibles 2" (2018), Helen (voice of Holly Hunter) is in the spotlight, while Bob (voice of Craig T. Nelson) navigates the day-to-day heroics of "normal" life at home when a new villain hatches a brilliant and dangerous plot that only the Incredibles can overcome together. Also featuring the voices of Sarah Vowell as Violet and Huck Milner as Dash © 2018 Disney/Pixar Picture Lux/LaPresse Only Italy

Passione Pixar - Al Palazzo delle Esposizioni di Roma continua la mostra per i 30 anni della casa di animazione cinematografica Pixar. Con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, collage e storyboard, e una ricchissima selezione di materiali video, Pixar. 30 anni di animazione curata da Elyse Klaidman e da Maria Grazia Mattei per l'edizione italiana, è un vero e proprio viaggio negli Studios. Il percorso espositivo, progettato da Fabio Fornasari, propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film. Il tutto arricchito da due installazioni spettacolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale fanno rivivere le opere esposte e ricreano l'emozione e la magia dell'animazione. In questo weekend ci sarà anche l'occasione di vedere o rivedere gratuitamente due dei grandi successi dello studio: Ratatouille (3 novembre alle 17.00) e Wall-e (4 novembre alle 17.00). Qui per maggiori informazioni

Club to Club - A Torino torna il più famoso festival in Italia e tra i più importanti in Europa dedicati all’avanguardia e al nuovo pop. Arrivato alla sua XVIII edizione, il Club to Club dal 1 al 4 novembre una serie di concerti e dj set di artisti italiani ed internazionali assolutamente da non perdere per gli amanti della musica elettronica. Qui per scoprire il programma completo dell'evento

Jesus Christ Superstar - Continua il tour del Jesus Christ Superstar di Massimo Romeo Piparo. Solo sabato 3 novembre il fortunato musical fa tappa a Varese, al Teatro Openjobmetis. Il celebre lavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice non subisce i segni del tempo, anzi a ogni rappresentazione rinnova il proprio mito contagiando con entusiasmo sempre maggiore le centinaia di migliaia di spettatori: oltre 300mila tra il 2014 e 2016, che in Europa e in Italia hanno scelto di andarlo a vedere. Nel ruolo del protagonista ancora Ted Neeley, indimenticabile nel film cult di Norman Jewison del 1973 che ha dato una impronta mitica e indelebile al ruolo di Gesù. Qui per tutte le informazioni e l'acquisto dei biglietti

Al cinema - Il film da non perdere questo weekend è First Man - Il primo uomo. Dopo l'ottima accoglienza alla Mostra del cinema di Venezia, il terzo lungometraggio di Damien Chazelle arriva nelle sale italiane. Il giovane regista conferma, dopo La La Land, il sodalizio con Ryan Gosling, che anche in questo caso è il suo protagonista. Messa da parte la musica e il ballo, l'attore canadese diventa Neil Armstrong nel racconto della missione Apollo 11 della Nasa e del primo allunaggio. Nel cast anche Claire Foy, la regina Elisabetta II nella premiata serie Netflix The Queen.

