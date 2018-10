Dal vino alle giornate Fai: cosa fare nel weekend del 13 e 14 ottobre

di Corinna Spirito

Dalla festa del palato con vino e castagne alle passeggiata alla scoperta di un'Italia meno nota. Alcune delle migliori proposte tra gli eventi di sabato 13 e domenica 14 ottobre in tutta Italia.

Giornate Fai d'Autunno - L’Autunno è la stagione perfetta per riscoprire la bellezza delle nostre città e concedersi una giornata da “turisti a casa propria”. Ecco perché sabato 13 e domenica 14 ottobre i Gruppi Giovani del FAI saranno disponibili ad accompagnarti in 150 itinerari tematici insoliti (che toccano oltre 600 beni monumentali e siti architettonici) chiunque sia interessato alla scoperta di un'Italia inaspettata. Gli eventi delle Giornate Fai d'Autunno sono organizzati con la collaborazione della Commissione Europea in Italia ed il patrocinio del ministero per i Beni e le attività culturali in 185 città e per l'occasione 30 Beni FAI aperti al pubblico a fronte di un contributo libero. Dal Palazzo dell'Aeronautica a Roma straordinariamente al pubblico dalle 10 alle 18 al percorso lungo le acque del fiume Po, potete consultare a questo link l'elenco delle proposte in tutte Italia per la promozione e la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del Paese.

Lecce Festival Letteratura - Ha aperto venerdì 12 ottobre e continuerà fino a domenica 14 ottobre l'edizione 2018 del Lecce Festival Letteratura, in progetto per la promozione della lettura dell'associazione culturale Arteverso, con la direzione artistica e organizzativa di Elisabetta Cucurachi. Quest'anno la sfida è di raccontare la scienza attraverso la letteratura il Lecce Festival Letteratura propone circa 50 appuntamenti, incontri con gli autori, laboratori di traduzione, letture ad alta voce, una cena letteraria, laboratori didattici, ospitati nelle scuole, nella Villa Comunale, in centri culturali, librerie e altri spazi pubblici e privati per promuovere oltre alla lettura anche il patrimonio storico e architettonico e gli spazi verdi di Lecce. Tra gli ospiti Agnese Codignola, Giorgia Lepore e Raffaele Gorgoni. A questo link il programma completo.

Hiroshige. Oltre l'onda - Dopo le mostre Hokusai, e Utamaro a Palazzo Reale di Milano, Hokusai all’Ara Pacis di Roma, Capolavori di Scultura Buddhista Giapponese alle Scuderie del Quirinale a Roma, fino alla più recente Kuniyoshi. Visionario del Mondo Fluttuante al Museo della Permanente di Milano, continuano le iniziative avviate nel 2016 per il 150° anniversario delle relazioni bilaterali Italia-Giappone. A Bologna è partita venerdì 12 ottobre (e continuerà fino al 3 marzo 2019) la mostra Hokusai Hiroshige. Oltre l’onda che espone, per la prima volta in Italia, una selezione straordinaria di circa 250 opere provenienti dal Museum of Fine Arts di Boston dei due più grandi Maestri del "Mondo Fluttuante": Katsushika Hokusai (1760 - 1849) e Utagawa Hiroshige (1797 - 1858). Il progetto, suddiviso in 6 sezioni tematiche, curato da Rossella Menegazzo con Sarah E. Thompson, è una produzione MondoMostre Skira con Ales S.p.A Arte Lavoro e Servizi in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston, promosso dal Comune di Bologna | Istituzione Bologna Musei e patrocinato dall’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone, dall’Ambasciata del Giappone in Italia e dall’Università degli Studi di Milano. A questo link tutte le informazioni.

Festa d'Autunno - Nel borgo medievale di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, va in scena nel weekend la Festa d’Autunno. Protagonista principale la castagna, prodotto che da sempre ha riempito le cucine con la sua preziosa farina, con la quale si riusciva a sostituire il pane in una terra non abbondante di grano. Il sapore del passato si mischia con l’odore del fuoco, le essenze dei cibi, il vociare dei vecchi abitanti, che ogni volta con lo stesso amore accendono i bracieri e organizzano giochi ormai persi nella memoria. Qui il programma completo.

Calabbria Teatro Festival - Partito il 7 ottobre, questo sarà l'unico weekend per godere a Castrovillari del Calàbbria Teatro Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Khoreia 2000 sotto la direzione artistica di Rosy Parrotta e organizzativa di Angela Micieli. Questa ottava edizione è dedicata alle "nuove generazioni tra speranze e delusioni, proiettate verso il futuro", con spettacoli, laboratori, corti teatrali, presentazione libri, incontri culturali, mostre d’arte, installazione artistiche, percorso enogastronomico e premio frontiere aperte. Qui il programma dell'evento.

Milano Wine Week - È iniziato il 7 ottobre, ma c'è ancora tempo per godersi la prima "settimana del vino" di Milano: il cuore dell'evento sarà proprio nel fine settimana. Nata da un’idea di Federico Gordini, già fondatore di Milano Food Week e di Bottiglie Aperte, l'iniziativa ha il suo cuore pulsante a Palazzo Bovara, in Corso Venezia, dove si alternano eventi serali, degustazioni, masterclass e presentazioni mentre i locali ospiteranno una serie di attività tematiche (menù abbinati, degustazioni al calice ecc.) legate ai consorzi vinicoli di riferimento. Sul sito ufficiale il programma completo, diviso per giorni.

Pollock e la scuola di New York - È il primo fine settimana fino a tarda serata per ammirare presso il Complesso del Vittoriano a Roma le opere della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York irrompono nella capitale con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”. Attraverso circa 50 capolavori – tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori nell’espressionismo astratto. Informazioni al link ufficiale.

Al cinema - Il film da non perdere questo weekend è senza ombra di dubbio A Star Is Born, debutto cinematografico per Bradley Cooper (come regista) e per Lady Gaga (come attrice). La storia è già stata portata al cinema tre volte (nel 1937, nel 1954 con Judy Garland diretta da George Cukor e nel 1976 con Barbra Streisand): allora il titolo era stato tradotto in È nata una stella. Questa invece si è preferito mantenere l'originale e la protagonista non è un'attrice ma una cantante. Piccole differenze, ma nella sostanza, la veste 2018 di questo dramma romantico tanto caro a Hollywood resta la stessa. Per il suo esordio alla regia, Bradley Cooper prende la potente storia di distruzione, amore, e dolore conosciuta al grande pubblico e la fa sua. È lui stesso il protagonista e come compagna di viaggio ha voluto una Lady Gaga spogliata di tutto il trucco, gli abiti glamour e i capelli biondo platino che l'hanno resa famosa. Jeans, capelli castani e volto struccato, la pop star diventa Ally, cameriera dall'incredibile talento musicale, che viene scoperto dal noto cantautore Jackson Maine. Tra i due nasce un amore e una collaborazione artistica che farà salire lei nell'Olimpo delle stelle e farà cadere lui in un baratro senza fine. Commovente, coinvolgente e con una stupenda colonna sonora, A Star Is Born sarà per certo uno dei protagonisti ai prossimi Oscar, anche soltanto per la rivelazione Lady Gaga che si dimostra un'ottima attrice. Qui per scoprire tutte le ultime uscite al cinema

