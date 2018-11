Dai mercatini di Natale al panettone: cosa fare nel weekend del 24 e 25 novembre

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere dell'ultimo fine settimana di novembre in tutta Italia

di Corinna Spirito

Manca un mese a Natale e inizia a sentirsi lo spirito delle feste invernali: dalle luminarie di Salerno all'evento sui panettoni di Milano, l'Italia si prepara per l'Avvento nel weekend del 24 e del 25 novembre.

Mercatino di Natale - A Bolzano prende il via il mercatino di Natale più importante d'Italia. Arrivato alla sua ventottesima edizione, proporrà la collaudata formula di 80 espositori, 7 partner, 3 stand gastronomici e il Parco di Natale fino al 6 gennaio 2019. Come ogni anno una folla di visitatori è attesa in Piazza Walther, magnificamente addobbata per l'Avvento, attirata dai tradizionali canti natalizi, le candele decorate, gli alberi e le casette di legno tutte ordinate ed addobbate. Per conoscere tutte le iniziative previste è possibile consultare il sito ufficiale

WeWorld Festival - Il 23, 24 e 25 novembre, all’UniCredit Pavilion di piazza Gae Aulenti a MIlano, torna il WeWorld Festival, giunto quest’anno alla sua nona edizione. I talk, le tavole rotonde, i film, le performance e le mostre, che si terranno in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ruoteranno intorno a empowerment femminile, difesa delle donne e diritti e stereotipi ancora legati alla figura femminile. Da Ilaria Cucchi a Samantha Cristoforetti, tante le donne note che saranno presenti. L'evento è completamente gratuito e qui è disponibile il programma completo

I maestri del Panettone - Un trionfo dell’artigianalità più vera, degli ingredienti migliori, della naturalità e della genuinità, del gusto e della creatività: il Panettone è questo e molto altro. I Maestri del Panettone è la sua festa che chiama a raccolta i 26 più grandi artigiani di questa incredibile creazione. Da Nord a Sud i pasticceri che hanno saputo rendere grande l’arte antica della lievitazione dolce e che producono (lo dicono classifiche e guide), anno dopo anno, i migliori lievitati italiani in modo rigorosamente tradizionale. Questo fine settimana al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano sarà possibile assaggiare (grazie alle sessioni di degustazione guidata), imparare (attraverso le masterclass e le lezioni), conoscere (grazie alla Fabbrica del Panettone) e acquistare i panettoni che ogni Maestro proporrà in vendita. Qui tutte le informazioni dell'evento

“Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi - I capolavori della grande stagione settecentesca dell’arte veneta patrimonio del Museo Pushkin di Mosca tornano eccezionalmente in Italia per essere ammirati dal 23 novembre al 10 marzo nella mostra "Il Trionfo del Colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i Capolavori dal Museo Pushkin di Mosca". L’esposizione avrà luogo a Palazzo Chiericati, sede del museo civico e alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza dove sarà esposta la Madonna con i santi Ludovico di Tolosa, Antonio di Padova e Francesco di Assisi di Giambattista Tiepolo, incorniciata dalla collezione di dipinti del Settecento veneto conservata nel Palazzo vicentino, tra i quali il celebre corpus di dipinti di Pietro Longhi. I dipinti provenienti dal Pushkin saranno coprotagonisti di un’affascinante narrazione con trenta opere dello stesso ambito e periodo, selezionate dall’ampio patrimonio dei Musei Civici di Vicenza, ricco di oltre 50.000 pezzi, e dal patrimonio di Intesa Sanpaolo conservato a Palazzo Leoni Montanari, sede vicentina delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Luci d'artista - Continua fino al 20 Gennaio 2019 la meravigliosa esposizione di opere d'arte luminosa installate nelle piazze, nei parchi e nelle strade della città di Salerno. Luci d'Artista è diventata con il trascorrere degli anni una delle manifestazioni di maggiore richiamo nazionale ed internazionale totalizzando, ad ogni edizione, milioni di presenze da tutto il mondo. Qui tutte le informazioni

Al cinema - Dieci nuove uscite nelle sale italiane. Tra queste anche Il vizio della speranza. Reduce dalla vittoria alla tredicesima edizione della Festa del cinema di Roma, il nuovo film di Edoardo De Angelis arriva nelle sale. A due anni da Indivisibili, il regista napoletano propone la storia di Maria, cresciuta marcata da un abuso sessuale che le ha scalfito il volto e privato il ventre della capacità di generare. Figlia di una madre alienata e braccio destro di una pappona, Maria traghetta povere anime sul Volturno, prostitute nigeriane che affittano l'utero per sopravvivere. È proprio a questa donna che la speranza un giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni. A questo link tutte le altre uscite della settimana

