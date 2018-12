Musei gratuiti, spade laser e caffè-mania: cosa fare nel weekend dell'1 e 2 dicembre

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere del primo fine settimana di dicembre in tutta Italia

di Corinna Spirito

Dalla fiera del caffè a quella dell'artigianato creativo, dalla domenica dei musei gratuiti al campionato mondiale di spada laser: ecco alcune delle migliori proposte tra gli eventi di sabato 1 e domenica 2 dicembre in tutta Italia.

Musei gratuiti - Torna la domenica culturale gratuita. Il 2 dicembre oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. Qui per scoprire tutti i luoghi che partecipano all'iniziativa

Torino Film Festival - Sabato sarà il giorno di chiusura della 36ma edizione del Torino Film Festival. Verrà premiato il vincitore, ma sono ancora tanti i film che è possibile vedere in anteprima: da Colette in cui Keira Knightley interpreta Wash Westmoreland, una delle figure femminili più rivoluzionarie del Novecento a I nomi del signor Sulcic, il nuovo racconto di Elisabetta Sgarbi tra sperimentazioni linguistiche, realtà e finzione, con musiche di Franco Battiato. E ancora i primi due degli otto episodi di Das boot del tedesco Andreas Prochaska, sequel televisivo prodotto da Sky del film omonimo del 1981 di Wolfgang Petersen. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale

Milan Coffee Festival - Degustazioni gratuite, workshop interattivi, performance di baristi, torrefattori e mixologist alle prese con una rivisitazione del classico aperitivo milanese. Il tutto all'insegna di un comune denominatore: il caffè artigianale nelle sue molteplici declinazioni. Sono gli ingrediente della prima edizione del Milan Coffee Festival, iniziato venerdì 30 novembre che continuerà fino a domenica 2 dicembre allo Spazio Pelota di via Palermo a Milano. Forte del successo ottenuto a Londra, Amsterdam, New York e Los Angeles, il format internazionale ideato da Allegra Events approda ora a Milano con l'obiettivo di diventare l'evento di riferimento per gli amanti del caffè e gli operatori del settore. Molteplici saranno le esperienze e le attività in cui potranno cimentarsi i visitatori nelle varie aree espositive. The Lab, powered by Lavazza offrirà un programma comprensivo di dimostrazioni interattive, workshop, degustazioni, conferenze e dibattiti live su svariati argomenti - dalla diffusione della figura femminile nel mondo del caffè alle curiosità sulle sue origini passando per i segreti di un espresso perfetto e di una buona tostatura tra le mura domestiche. Sul sito ufficiale il programma completo e tutte le informazioni

LudoSport Champions' Arena 2018 - Sabato 1 e domenica 2 dicembre si svolgeranno a Milano i campionati mondiali di light saber combat, la disciplina ispirata ai combattimenti di Star Wars. La scherma con la spada laser è nata proprio in Italia, per poi diffondersi in 15 Paesi e oltre 50 città: adesso 64 atleti si sfideranno al Centro Pavesi FIPAV in un vero e proprio torneo. Tutte le informazioni sono disponibili sull'evento Facebook ufficiale

Etsy Made in Italy - Inizia dicembre, il mese del Natale. Ed Etsy propone tre giorni per acquistare regali artigianali, originali e vintage. Il marketplace globale di articoli speciali e creativi organizza, dal 30 novembre al 2 dicembre, Etsy Made in Italy!, un'iniziativa a carattere nazionale, gestita dai venditori Etsy, per celebrare i creativi, collezionisti e artigiani delle comunità locali di tutto il Paese. Dal Nord al Sud, 14 paesi e città parteciperanno a questo evento, mettendo in contatto gli acquirenti del periodo natalizio e i venditori Etsy locali. Sul sito ufficiale i dettagli di ogni singolo mercatino, con indirizzo e orari di apertura e chiusura

Al cinema - L'attesa è finita: in sala è la volta di uno dei film più attesi dell'anno, Bohemian Rhapsody: la storia della nascita dei Queen e del talento unico di Freddie Mercury fino al concerto Live Aid del 1984. Il biopic, atteso dai fan di tutto il mondo della band inglese, vanta un cast perfettamente calato negli iconici personaggi: Rami Malek è Freddie Mercury, Ben Hardy è Roger Taylor, Joseph Mazzello è John Deacon e Gwilym Lee è Brian May. Un omaggio ai Queen che non ha niente di originale nel genere del biopic di note icone del cinema o della musica, ma permette di rivivere l'immortale musica della band sul grande schermo. Ed è sicuramente un'esperienza che vale la pena. Qui per scoprire tutte le nuove uscite della settimana

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata