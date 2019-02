Celebrare i gatti e scoprire la canapa: cosa fare nel weekend del 16 e 17 febbraio

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere del terzo fine settimana di febbraio in tutta Italia

di Corinna Spirito

È il momento di un weekend ricco di colori e sapori. Dai carri del Carnevale al festival del raviolo fino alla fiera della canapa. Ecco alcune delle migliori proposte tra gli eventi di sabato 16 e domenica 17 febbraio in tutta Italia

Carnevale di Viareggio - Viareggio torna a essere la capitale del Carnevale italiano. Sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali e appuntamenti gastronomici. Un evento internazionale che ogni anno richiama il grande pubblico ad ammirare i carri allegorici più grandi e famosi del mondo. La 146ma edizione del Carnevale è dedicato alla donna: ospiti dal mondo dell’arte, dello spettacolo, dell’imprenditoria e del volontariato, porteranno messaggi a favore del mondo femminile. "Il Carnevale è una festa popolare la cui tradizione affonda nella celebrazione della vita che rinasce. Sancisce la fine dell’inverno ed apre le porte alla primavera, stagione in cui la terra rifiorisce e genera nuova vita, proprio come le donne, portatrici di vita”, ha spiegato la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci. Domenica 17 appuntamento alle ore 15 per uno dei cinque straordinari Corsi Mascherati della stagione. Sul sito ufficiale tutte le informazioni

La città dei gatti - Domenica 17 febbraio è stata istituita la Giornata Nazionale del Gatto, una giornata ufficiale dedicata a tutti gli amanti del magnifico mondo felino. Per celebrarla il 16 febbraio viene inaugurata a Milano la seconda edizione de La Città dei Gatti, la rassegna dedicata alla cultura felina con mostre, concerti, rassegne e incontri letterari a tema. Sabato 16 febbraio un'anteprima dedicata al rapporto tra cinema e gatti: presso la sala Medicinema dell’Ospedale Niguarda si terrà una minirassegna organizzata in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano, anticipata da un incontro con esperti catofili ed etologi. Domenica 17 febbraio, alle ore 17:00, si tiene il grande evento inaugurale presso WOW Spazio Fumetto con l’inaugurazione della mostra 100 di questi Felix e la consegna del premio UrbanCat a Edoardo Stoppa, l’amico degli animali inviato di Striscia la Notizia, e il premio UrbanCat Anna Magnani all’Associazione Dimensione Animale. Sul sito ufficiale maggiori informazioni

Canapa Mundi - Per il quarto anno consecutivo al Palacavicchi di Roma torna la Fiera Internazionale che porta i profumi e i sapori della Canapa nella Capitale: l’evento del settore più grande d’Italia, l’unico riconosciuto ufficialmente come Internazionale, in esponenziale crescita. Garanzia di successo per gli espositori, punto d’incontro per produttori, Canapa Mundi è la celebrazione della pianta per eccellenza sinonimo di forza, resistenza, buona salute, rispetto per l’ambiente e per le nostre radici storiche. Mostre, laboratori, conferenze e workshop permettono di scoprire cibo, abiti, bioplastiche, prodotti per coltivazione, tecniche di costruzione, strumenti per consumatori e pazienti. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Ravioli dal mondo - Torna il Festival più "cosmopolita" di sempre. Da Eataly Milano Smeraldo arriva Il mondo in un raviolo, un evento lungo tutto il fine settimana dedicato a un piatto storico che viene mangiato in tutto il mondo, con diverse variazioni a seconda della differente cultura. E Eataly le propone tutte o quasi. Dai ravioli altoatesini a quelli uzbeki, dai ravioli coreani a quelli siciliani: si possono assaggiare tutti sabato 16 e domenica 17 febbraio. Sul sito ufficiale il menù completo

Cavalli a Roma - Il cavallo è stato per millenni accanto all’uomo, aiutandolo ad essere più veloce negli spostamenti, compagno di viaggio e di lavoro. Oggi il cavallo è anche "maestro di lentezza", un amico che ci accompagna nel percorso di riscoperta della natura e di noi stessi. Per la nuova edizione di Cavalli a Roma, alla Fiera di Roma il 16 e il 17 febbraio 2019, il partner di tante avventure diventa anche maestro di uno stile di vita. Visitando i padiglioni della Fiera si potranno ammirare i cavalli impegnati nelle più popolari e spettacolari discipline sportive, e scoprire in quanti altri modi questi animali possono aprirci le porte della natura, dei suoi ritmi lenti e costanti. La novità di questa edizione sarà infatti il nuovo padiglione "Slow life" dedicato allo stile di vita che coltiva sostenibilità, sobrietà e convivialità, nella quale ripensare il rapporto con noi stessi, con l'ambiente circostante, con la natura di cui tutti facciamo parte. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Conferenza internazionale sulla distrofia - Pazienti, familiari, volontari, medici e ricercatori si riuniscono all'Ergife Palace Hotel di Roma il 16 e il 17 febbraio 2019, per l'annuale Conferenza Internazionale sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD/BMD), organizzata da Parent Project onlus, l’associazione di pazienti e genitori di bambini e ragazzi che convivono con questa patologia genetica rara che colpisce circa 1 neonato maschio su 5000. Centinaia i partecipanti dall’Italia e da varie nazioni presenti alla XVII edizione per approfondire tematiche ed esperienze legate all’ambito sociale e della vita quotidiana, venendo così sempre più incontro a bisogni ed interessi dei giovani e giovanissimi pazienti e delle famiglie, riflettendo la complessità del loro vissuto. Qui tutte le informazioni

Al cinema - Prodotto da James Cameron e Jon Landau, diretto da Robert Rodriguez, Alita - Angelo della battaglia è l'atteso film di fantascienza che utilizza le migliori tecnologie disponibili per realizzare scene d'azione e scenografie spettacolari. Girato in 3D nativo, il film - proprio come Avatar - nasce grazie alla combinazione di riprese dal vivo e dell'utilizzo della CGI. La storia si ispira al graphin novel giapponese Battle Angel Alita, ambientata in un futuro post-apocalittico, nel 2563, in cui gli uomini convivono con i cyborg. E la protagonista, Alita, è proprio un avanzatissimo cyborg, con una tecnologia perduta e progettata per la battaglia. Qui per tutte le nuove uscite nelle sale italiane

