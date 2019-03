Artigianato, birra e Canova: cosa fare nel weekend del 30 e 31 marzo

di Corinna Spirito

Il ritorno del vintage, la necessità di creatività e l'arte neoclassica. Tra mostre, mercatini e fiere: ecco alcune delle migliori proposte tra gli eventi di sabato 30 e domenica 31 marzo in tutta Italia.

Festival della cultura creativa - In tutta Italia sabato 30 e domenica 31 marzo si potrà partecipare agli ultimi due giorni del Festival della cultura creativa, la manifestazione rivolta a bambini e ragazzi promossa dall'Abi con la partecipazione delle banche italiane. Obiettivo dell'iniziativa, composta da oltre 70 eventi che avranno luogo in 45 città italiane, è quello di stimolare il pensiero critico dei ragazzi, invitandoli ad ampliare il proprio concetto di intelligenza. Il tema conduttore della sesta edizione della kermesse è "Intelligenze - Tra evoluzioni naturali e tecnologiche, tra mente ed emozioni per conoscere noi stessi e il futuro che ci circonda". Tra le banche che hanno aderito al progetto, anche Intesa Sanpaolo e Unicredit. La prima presenterà diverse proposte culturali realizzate presso le Gallerie d'Italia di Milano, Napoli e Vicenza, presso il Museo del Risparmio di Torino, nei propri palazzi e in sedi di terzi. "Il Festival della cultura creativa Abi ci ricorda che i nostri obiettivi non sono solo finanziari e ci premette di promuovere il talento e la craeatività", sottolinea il presidente Gian Maria Gros-Pietro, ricordando che "l'attività economica non può più prescindere dall'interesse sociale che costituisce invece un investimento opportuno per ogni azienda". L'istuto di piazza Gae Aluenti ha dal canto suo presentato un calendario che coinvolge la sede UniManagement di Torino, Palazzo Branciforte a Palermo, la Tree House dell'Unicredit Tower di Milano, la sede di viale dell'Agricoltura di Verona, Palazzo Magnani a Bologna e Palazzo de Carolis a Roma. Sul sito ufficiale tutte le informazioni

Zagara di primavera - Tra i viali dell'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Palermo, torna la mostra-mercato Zagara, dedicata al giardinaggio e al florovivaismo. Per la XVIII edizione vivaisti-produttori italiani e stranieri tornano a esporre collezioni di piante e fiori rari, indigeni ed esotici. Durante il weekend della mostra-mercato, dedicata alle piante aromatiche, alimentari e officinali, il pubblico avrà la possibilità di riscoprire le strutture e gli spazi dell'Orto, che vanta oltre duecento anni di attività, e di ammirare le sue ricche collezioni di piante: saranno esposte infatti migliaia di piante tra cui numerose varietà di rose, orchidee, succulente, plumerie, gelsomini, epifite, aromatiche, oltre a entità tipiche degli ambienti mediterraneo, tropicale e sub-tropicale. Durante il weekend della mostra-mercato, saranno organizzate visite guidate, seminari specialistici con la partecipazione di studiosi e tecnici nonché laboratori per adulti sul giardinaggi. Tutti i proventi saranno destinati al sostegno dell'Orto Botanico. Sul sito dell'evento maggiori informazioni

CaLibro - Città di Castello (Perugia) diventa la capitale della letteratura per questo fine settimana. Nel paesino umbro, infatti, si svolge per il settimo anno il festival della lettura CaLibro. Workshop sulla traduzione, laboratori per i più piccoli, letture di poesie e un incontro con la 'book influencer' Tegamini: oltre 15 eventi per un weekend a contatto con i libri. Qui il programma completo

Canova e l'antico - Napoli celebra il massimo esponente del Neoclassicismo con una mostra a lui dedicata presso il Museo archeologico nazionale. "L’ultimo degli antichi e il primo dei moderni": definizione che ben si addice al sommo Antonio Canova e alla sua arte sublime. Per la prima volta, viene messo a fuoco in una mostra quel rapporto continuo, intenso e fecondo che legò Canova al mondo classico, facendone agli occhi dei contemporanei un “novello Fidia”. "Imitare, non copiare gli antichi” per “diventare inimitabili", era il monito di Winckelmann, seguìto da Canova lungo tutto il corso della sua attività artistica. Articolata su due piani del Museo, la mostra presenta tutta la variegata produzione artistica canoviana, dal disegno, al bozzetto, al dipinto, al gesso, ai marmi: con capolavori di prim’ordine, a partire dal celeberrimo gruppo delle Grazie, proveniente dall’Ermitage di San Pietroburgo. Solo in questo Museo era possibile articolare un discorso così complesso e così affascinante, nel confronto diretto fra le creazioni canoviane e le grandi opere del passato, in un crescere di meraviglie che torna a incantare gli occhi del moderno spettatore come fu per i contemporanei di Canova. Sul sito ufficiale tutte le informazioni

Lombardia Beer Festival - Sabato e domenica continua il festival dedicato alla birra artigianale italiana nella piazza al coperto più grande d'Europa. A Milano torna per la quinta edizione Lombardia Beer Fest per soddisfare ogni curiosità e voglia degli amanti della birra: dai corsi di approfondimento con i mastri birrai alle degustazioni. Sul sito ufficiale tutte le informazioni

Vintage Market - Domenica 31 marzo ritorna il Vintage Market a Roma. Circa 70 espositori tra abbigliamento, libri e accessori si riuniscono per riportare l'attenzione sul mercato dell'usato e dell'artigianato locale. Qui il programma completo

Dumbo, il remake del classico Disney: le interviste al cast

Al cinema - Nelle sale uno dei film più attesi dell'anno: parliamo del remake del classico d'animazione Dumbo. Era il 1941 quando Walt Disney lanciava Dumbo nei cinema americani per tentare di porre rimedio al terribile fiasco di Fantasia. È il quarto lungometraggio del papà di Topolino e in breve tempo diventa un fenomeno mondiale: Dumbo non conquista solo incassi da capogiro (per l'epoca) ma ha anche un impatto culturale che arriva fino a oggi. Settantotto anni dopo, il contesto è molto cambiato ma l'elefantino nato con le orecchie troppo grandi e preso in giro dai suoi simili e dagli esseri umani è ancora un personaggio che appassiona il pubblico e la stessa Disney. È proprio la casa di Mickey Mouse a proporre un remake in live-action della storia, che ha affidato alle mani sapienti e allo sguardo creativo di Tim Burton. Un cast di stelle, che comprende Michael Keaton, Eva Green, Colin Farrell e Danny DeVito, porta sul grande schermo delle figure umane, completamente originali, le cui storie si intrecciano a quella di Dumbo, elefantino emarginato e allontanato dalla mamma, che riuscirà a fare del suo difetto un elemento di rivalsa. Dumbo è pronto per tornare a volare: qui per saperne di più. Qui per saperne di più. A questo link tutte le nuove uscite in sala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata