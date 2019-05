Musei gratis, giardinaggio e ceramica: cosa fare nel weekend del 18 e 19 maggio

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere del terzo fine settimana di maggio in tutta Italia

di Corinna Spirito

È un weekend che sa di primavera grazie alle rose romane, alla mostra mercato milanese e ai giorni fitness romagnoli. Ma non sono solo all'aperto le proposte del fine settimana: dalla giornata (e la notte) gratuita dei musei all'evento dedicato alla ceramica in tutta Italia: ecco alcuni degli appuntamenti per sabato 18 e domenica 19 maggio

Festa dei Musei - Dopo il successo delle passate edizioni, sabato 18 maggio 2019 si celebra la quarta edizione della Festa dei Musei, grande evento nazionale organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel terzo fine settimana di maggio. Per l’occasione, i musei, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici proporranno un ricco calendario di iniziative e attività aperte al pubblico. Come tema di riflessione per la giornata, la Direzione generale Musei condivide con ICOM Italia il tema della Giornata internazionale dei Musei “Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”, traduzione italiana del tema proposto per la Conferenza generale di Kyoto 2019. La sera molti istituti aderiranno alla quindicesima edizione della Notte Europea dei Musei, con tre ore di apertura straordinaria serale e ingresso al costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio d’Europa e da ICOM, coinvolge nella stessa sera 3.200 musei in 30 Paesi, con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti gli Stati dell’Unione. Sul sito del Mibac l'elenco degli Istituti aderenti, gli eventi e gli orari delle aperture serali.

Race for the Cure - Questo fine settimana Roma ospita la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Domenica si corre la tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km nelle vie del centro città, mentre sabato, all'interno del Villaggio allestito al Circo Massimo, si svolgeranno una serie di eventi dedicati allo sport, alla salute e alla solidarietà. Dai consulti medici ed eventuali prestazioni specialistiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno e delle principali patologie femminili; Laboratori di benessere, fitness e alimentazione per la promozione di uno stile di vita sano; talk show e conferenze su temi di tutela della salute delle donne: sono tantissimi gli appuntamenti organizzati dall’Associazione Susan G. Komen Italia che utilizza i fondi raccolti dal progetto per realizzare programmi di Prevenzione a sostegno delle donne. Qui il programma completo del fine settimana

Buongiorno ceramica! - Sabato e domenica in 40 città italiane torna la quinta edizione di Buongiorno Ceramica!, l’evento che ha fatto dell’arte del modellare, cuocere e dipingere, il più gioioso e colorato weekend di primavera. È un viaggio, ideale ma non solo, attraverso l’Italia del fatto a mano, delle botteghe d'arte e degli atelier d'artista, della creatività che rinnova la tradizione, degli anziani maestri e dei giovani designer a confronto. Un viaggio che tocca piccoli centri storici e città d’arte, coinvolge laboratori e musei, schiude le porte delle gallerie contemporanee e apre i palazzi, scende in piazza e sfila per le strade arrivando fino al mare. Si fa shopping di pezzi unici, si assaporano ricette di tradizione servite su stoviglie fatte a mano, si apprende l’uso del tornio. Grazie alle botteghe, i laboratori, gli atelier, che sarà possibile visitare la ceramica artistica e artigianale viene riportata al centro della sensibilità e dei costumi italiani. Le 40 città di antica tradizione ceramica sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava dei Tirreni, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Mondovì, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. A questo link è possibile consultare il programma comple to

Orticola 2019 - Torna a Milano Orticola, la mostra mercato ai Giardini Pubblici Indro Montanelli che quest’anno propone il tema Piante amiche: le buone associazioni botaniche, vale a dire combinare tra loro piante con le stesse esigenze dal momento che il territorio italiano, per conformazione idrogeologica e posizione, offre una molteplicità di climi, ambienti e flora e le piante crescono combinandosi tra loro, secondo le proprie esigenze e comportamenti. Queste caratteristiche devono essere rispettate per fare del buon giardinaggio, favorendo accostamenti, non basati solo su forma, colore e fioritura, ma soprattutto sulle necessità delle piante e sul modo di convivere tra loro. Una scelta, quella del corretto accostamento di piante, che favorisce un maggior grado di ecosostenibilità, dà luogo a composizioni più autosufficienti, con minor bisogno di manutenzione, e promuove risultati biologicamente ed esteticamente più corretti e più duraturi. Grandi protagonisti di questa edizione sono i vivaisti (dalle tradizioni di famiglia alle startup) e i vari eventi 'fuori dai cancelli' dei giardini pubblici che si diffondono in tutta la città di Milano. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Wellness Week - Questo fine settimana in Emilia Romagna prende il via la Wellness Week, settimana del movimento e dei sani stili di vita, composta da 300 eventi organizzati nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. La rassegna, dedicata alla salute e allo sport, è ideata dalla Wellness Foundation, la fondazione no profit di Nerio Alessandri, fondatore di Technogym. L'obiettivo è quello di creare sul territorio il primo distretto internazionale per competenze nella qualità della vita e nel benessere delle persone. Il piano di Nerio Alessandri ha coinvolto diversi stakeholders locali: le amministrazioni pubbliche, il mondo della scuola, dell'università, il sistema sanitario, le aziende e il settore turistico. Tra i progetti attivi si contano promozione dell'esercizio fisico nelle scuole, pacchetti turistici Wellness sulla costa romagnola, a programmi con i medici di base per la prescrizione dell'esercizio fisico per determinate patologie e programmi di attività fisica nei parchi per gli anziani. Numerose le proposte all'interno del programma: da eventi sportivi di rilievo internazionale come la Granfondo Nove Colli e la 100 km del Passatore, a centinaia di appuntamenti alla scoperta delle eccellenze locali, fra trekking, escursioni in bicicletta o e-bike, camminate fotografiche, degustazioni nelle migliori cantine del territorio, cooking class, appuntamenti culturali, accessi alle terme per un completo relax, sedute di allenamento nei fitness club del territorio e attività gratuite nei parchi delle città. Sul sito ufficiale il programma completo

Premio Roma - Sabato 18 maggio il giardino ospita il Roseto comunale di Roma, il prestigioso concorso internazionale per nuove varietà di rose ottenute da ibridatori stranieri e italiani. Il concorso, istituito nel 1933, elegge le migliori varietà di rose inedite. Il Premio Roma apre la stagione internazionale delle manifestazioni dedicate alla coltivazione di questo fiore ed è un avvenimento di grandissima importanza nel campo botanico. Precede quindi altri prestigiosi incontri come quelli di Madrid, Parigi, Vienna, Londra, Dublino, Glasgow e molti altri. Coltivatori, creatori ed esperti, italiani e stranieri, hanno una importante occasione di confronto, dove la pura competizione lascia il posto all'interesse e alla curiosità per i risultati raggiunti. Le varietà, provenienti da tutto il mondo, arrivano al Roseto due anni prima della manifestazione. Durante questo periodo vengono curate dai Tecnici del Roseto e visionate, a più riprese, da una speciale "Giuria Permanente" chiamata a valutare aspetti come la rifiorenza, la resistenza alle malattie e il portamento conferendo un punteggio tecnico ad ogni varietà partecipante. A questo, Il giorno del concorso, viene associato il punteggio "estetico" dato dalla Giuria Internazionale. Si avrà così una rosa vincente per ogni categoria in gara. Dal 19 maggio (e fino al 16 giugno) anche l'area concorso apre al pubblico, includendo un percorso tattile e olfattivo dedicato ai non vedenti. Sul sito del comune di Roma Capitale tutte le informazioni

Al cinema - Arriva in sala John Wick 3 - Parabellum, terzo film che il regista Chad Stahelski dedica a John Wick. L'ex assassino, interpretato dal 2014 da Keanu Reeves, è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all'interno dell'Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell'Hotel Continental gli concede un'ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente "scomunicato". John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d’uscita da New York City. Qui tutti i gli altri nuovi titoli della settimana

