Dimore storiche gratis e street food: cosa fare nel weekend del 27 e 28 aprile

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere dell'ultimo fine settimana di aprile in tutta Italia

di Corinna Spirito

Viaggiare con la mente e con il palato: è questo che sarà possibile fare nell'ultimo fine settimana di aprile grazie agli eventi sparsi per tutta la Penisola. Assaggiare i gelati più buoni d'Italia, assaporare lo street food di tutto il mondo, ma anche farsi ammaliare dalle tradizioni e la magia d'Oriente. Nel Lazio ci sarà spazio anche per l'arte gratuita con l'apertura straordinaria di 80 dimore storiche della Regione. Ecco alcuni degli appuntamenti per sabato 27 e domenica 28 aprile in tutta Italia.

Dimore storiche del Lazio - Parchi, casali, castelli, palazzi, conventi, monasteri. Sono 80 le dimore storiche protagoniste di un'apertura straordinaria e gratuita in tutto il territorio del Lazio per questo fine settimana. Dopo il grande successo della prima giornata di apertura delle dimore storiche programmata lo scorso anno che ha accolto 10.000 visitatori, la Regione Lazio ha ideato una nuova iniziativa, per dare a tutti l'opportunità di visitare l'immenso patrimonio di dimore, ville, parchi e giardini storici del territorio. Quest'anno l'apertura delle 80 dimore sarà accompagnata da: 55 eventi, 5 percorsi di scoperta delle tipicità enogastronomiche del territorio laziale e 2 presentazioni del volume 'I Giardini del Lazio' con una visita guidata. E poi saranno in programma tanti appuntamenti tra danza, acrobatica aerea, monologhi teatrali, teatro di strada, circo contemporaneo ed esibizioni di musica jazz, blues, elettrica, popolare e pop. Sul sito ufficiale è presente l'elenco completo dei luoghi visitabili, oltre agli orari e le modalità di accesso

Festival dell'Oriente - Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali. Presso la Nuova fiera di Roma, torna il Festival dell'Oriente che permette di Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato: sarà possibile interagire e sperimentare gratuitamente decine di terapie tradizionali, visitare il settore dedicato alla salute e al benessere con i suoi padiglioni dedicati alle terapie olistiche le discipline bionaturali, lo yoga, ayurvedica, fiori di bach, theta healing, meditazione, spazio vegano, reiki, massaggi, ci kung, tai chi chuan, shiatsu, tuina, bio musica, rebirthing, integrazione posturale, e molte altre ancora. Dall'India alla Malesia, dal Giappone alla Thailandia: a Roma arriva la magia dell'Oriente. Sul sito tutte le informazioni

Gelato Festival - Sabato 27 e domenica 28 aprile il Gelato Festival 2019 fa tappa all’ombra della Mole, con Torino che per due giorni diventa la capitale del gelato artigianale. La location è la splendida Piazza Vittorio, che ospita la kermesse con 16 tra i migliori gelatieri artigianali della Penisola ognuno dei quali porterà in assaggio un gusto inedito: sarà possibile assaggiare le loro creazioni e votare il gusto preferito – il cui autore proseguirà così il percorso verso la finale del Gelato Festival World Masters 2021 – ma anche osservare da vicino come si prepara il gelato artigianale all’interno del food truck “Buontalenti” che rappresenta il più grande laboratorio mobile di produzione di gelato al mondo. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Festival Internazionale dello Street Food 2019 - Parte la quinta tappa del Festival Internazionale dello Street Food 2019 ideato e organizzato da Alfredo Orofino. Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti del Festival Internazionale dello Street Food edizione 2019 a Roma, in Piazzale della Radio e a Piazza San Giovanni Bosco, a Rieti, in piazza Mazzini e a Gorizia nei giardini pubblici, che hanno visto la partecipazione di oltre quattrocentomila persone, il tour del 'cibo da strada' approda a Ostia con tutte le sue prelibatezze italiane e straniere: piazza Magellano, sabato e domenica dalle 12 alle 24, si riempirà di cibi che generalmente non si ha modo di mangiare a casa. Saranno infatti chef qualificati a preparare il 'cibo da strada' di grande qualità e originalità protagonista della manifestazione. Anche degli artisti di strada allieteranno il pubblico per tutta la durata della manifestazione. Dal kebab agli hot dog, dalle crepe francesi allo gnocco fritto romagnolo: obiettivo del festival è di portare la tradizione insieme a una nuova ristorazione mobile, realizzata solo ed esclusivamente con cibi che puntano alla qualità senza tralasciare il buon bere, l'accoglienza e l'aggregazione tra culture. Sull'evento Facebook tutte le informazioni

Festival delle Religioni - Religiosi, filosofi, teologi, pensatori atei e non credenti si riuniscono a Firenze per la quarta edizione del Festival delle Religioni. La rassegna, organizzata da Francesca Campana Comparini, si svolge interamente a San Miniato al Monte ed è il gran finale delle celebrazioni per il millenario dell'abbazia benedettina. Il tema di quest'anno è la parola Ora-Te, nella sua doppia valenza: il latino 'pregate', quindi l'invito alla meditazione, alla riflessione, al raccoglimento; e l'esortazione 'ora te', un incitamento ad attivarsi, personalmente, per rinnovarsi e cogliere personalmente il valore e l'essenza del tempo. "Proprio il tema del tempo sarà il filo conduttore di questo Festival un'esortazione a fermarsi, a rallentare, a riflettere, ad abitare il tempo, ma soprattutto ad imparare a scandire i tempi del tempo. Alexis de Tocqueville ne 'La Democrazia in America' descriveva l'uomo dell'epoca come un uomo di corsa. Noi che cosa siamo?", ha spiegato la fondatrice. Tra i relatori ci saranno storici, filosofi, sociologi, politici e giornalisti: un confronto quindi plurale ed aperto. A questo link si puà consultare il programma completo dell'evento

Al cinema - Non c'è alcun dubbio su quale sia il film della settimana: Avengers: Endgame è sicuramente uno dei titoli più attesi dell'anno e aspira a infrangere tutti i record di incassi al botteghino registrati finora. Il ventiduesimo film della Marvel chiuderà la cosiddetta "Fase Tre" dell'universo cinematografico dello studio e vedrà il ritorno di tutti i Vendicatori rimasti in vita dopo che metà dell'universo è stata spazzata via da Thanos in Avengers: Infinity War. Thor, Iron Man, Captain America, Hulk, Vedova Nera, Ant-Man, Occhio di Falco, War Machine e la 'nuova arrivata' Captain Marvel si uniscono per un'ultima battaglia: la paura dei fan è che non tutti ne usciranno vivi. Qualcuno degli eroi Marvel non uscirà vivo da questo capitolo? E chi di loro?

