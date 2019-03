Dalle giornate Fai alla pasta: cosa fare il weekend del 23 e del 24 marzo

di Corinna Spirito

Roma diventa colorata come l'Olanda, tanti luoghi italiani normalmente chiusi diventano accessibili e Milano si celebra la pasta. Ecco alcune delle migliori proposte tra gli eventi di sabato 23 e domenica 24 marzo in tutta Italia

Giornate Fai di Primavera - Il Fondo Ambiente Italiano apre oltre 1.100 siti culturali nelle giornate di sabato 23 a domenica 24 marzo. Da Catania a Venezia, sarà possibile visitare castelli, parchi archeologici, musei e palazzi accessibili in via eccezionale in tutta Italia. In occasione dell'arrivo della Primavera, torna per la ventisetteesima edizione l'iniziativa a cui hanno già partecipato 10 milioni di italiani. "Partecipare - si legge sul sito ufficiale - significa fare un gesto concreto a tutela del patrimonio d'arte e natura. A fronte di ogni visita effettuata i nostri volontari chiedono un contributo facoltativo (a partire da 2, 3 o 5€) a sostegno di quella missione in cui il FAI si impegna da oltre 40 anni: la cura, la tutela e la valorizzazione dei luoghi e delle storie che rendono unico il nostro Paese. A questo link tutte la aperture speciali

Roma Flowers Park - Dal 23 marzo nella Capitale arriva un po' di Olanda. Ispirato al famosissimo Keukenhof Olandese, nasce a Roma un parco in cui lasciarsi affascinare da fiori, profumi e colori, scattare fotografie uniche, gustare il buon cibo della tradizione italiana e rilassarsi all’ombra di uliveti e vigneti. Dai mercatini, all'area giochi per bambini fino a un'area didattica, è stato pensato proprio a tutto per permettere ai visitatori di vivere una giornata di evasione e relax. Oltre 1 milione di bulbi di tulipani olandesi assortiti in 70 varietà di colori sono stati piantati in un parco di oltre 22.000 metri quadri: i fiori - proprio come in Olanda - potranno essere raccolti direttamente dal campo. Sul sito ufficiale tutte le informazioni

Muhammad Ali - Napoli rende omaggio a Muhammad Ali, una delle icone sportive più famose e celebrate del XX secolo, con una mostra in programma dal 22 marzo al 16 giugno al PAN - Palazzo delle Arti Napoli. La rassegna, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, organizzata da ViDi - Visit Different, curata da Marco Pastonesi e Giorgio Terruzzi, presenta 100 immagini, provenienti dai più grandi archivi fotografici internazionali quali New York Post Archives, Sygma Photo Archives, The Life Images Collection che colgono Ali in situazioni e momenti fondamentali della sua vita non solo sportiva. Ogni sala è dedicata a uno dei "doni" che Ali ha offerto a ogni singola persona come un tesoro senza prezzo e senza tempo: doni agli appassionati di boxe, al linguaggio, alla dignità umana, ai compagni di viaggio, ai bambini, al coraggio, alla memoria Nelle sale del Pan va in scena un lungo racconto per immagini di una tra le più straordinarie personalità del Novecento; il ritratto a 360° di un uomo che è stato capace di battersi con successo su ring diversi tra loro. Quelli che gli hanno dato per tre volte il titolo mondiale dei pesi massimi, quello della lotta per i diritti civili dei neri americani, quello dell'integrazione, quello della comunicazione. "Muhammad Ali - dichiara Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli - è una figura molto importante e non confinabile nella disciplina sportiva in cui eccelse e diventò giustamente un mito insuperabile. Le sue scelte gli costarono molto. E professò con coerenza i valori che dichiarò di seguire". "Capire più a fondo la storia complessa di un personaggio ancora amato - prosegue Nino Daniele -, in tempi di razzismo e di violenza in nome della religione, è essenziale. Chi lo farà, saprà che uomo è stato Muhammad Ali". "Ci sono persone - afferma Giorgio Terruzzi - che illuminano l'aria, un'intera epoca, la memoria collettiva. Sono rare e preziose. Sono fosforiche e contagiose. Un patrimonio straordinario. Organizzare una mostra su Muhammad Ali significa, dunque, illuminare. Fotografie come lampi che permettono una vicinanza, un ripasso della memoria, una scossa a sentimenti in circolazione da decenni. Fotografie come rivelazioni per chi ha meno anni e non ha avuto l'opportunità di misurare la piena grandezza di Muhammad Ali, rispetto al proprio tempo, all'oggi, ai giorni che verranno"

Lecce Cosplay & Comics - Workshop, area bimbi, conferenze, cosplay, tornei a colpi di controller, fumetti e giochi da tavolo. Sabato e domenica Lecce diventa 'nerd' e accoglie a Lecce Fiere tutti gli appassionati di comics, games e cinema provenieri dal Sud Italia e non solo. Oltre 50 appuntamenti condensati in due giorni con la presenza di alcuni ospiti speciali come la cosplayer Silvia Minella, gli Youtuber Nels e Violetta Rocks e il game designer Pasquale Facchini. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Il Festival della Pasta - A Milano questo fine settimana si celebra la pasta. "Il nostro piatto più tradizionale e allo stesso tempo il più geniale. È una filosofia di vita, una storia d'amore senza fine", si legge sulla pagina Facebook dell'evento, che si terrà a Via Luigi Granelli 1, a Sesto San Giovanni. Show cooking, degustazioni e workshop ma anche un intrattenimento per tutte le età con esibizioni di giocoleria, spettacoli di magia ed equilibrismo, concerti dal vivo e dj set. Qui tutte le informazioni

Al cinema - Keira Knightley torna in costume per l'adattamento cinematografico del romanzo di Rhidian Brook, The Aftermath. In La conseguenza interpreta Rachael Morgan, una donna che, arrivata tra le rovine di Amburgo nel corso del rigido inverno del 1946 per ricongiungersi con il marito Lewis, un colonnello britannico (Jason Clarke) incaricato di ricostruire la città distrutta dalla seconda guerra mondiale, scopre che dovrà cominciare una nuova, incredibile vita. Suo marito ha preso l'inaspettata decisione di condividere il nuovo appartamento insieme al precedente proprietario della casa, un vedovo tedesco (Alexander Skarsgård), e alla problematica figlia dell'uomo. Qui tutte le nuove uscite cinematografiche della settimana

