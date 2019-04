Mangiare cioccolata e viaggiare nella storia: cosa fare nel weekend del 20 e 21 aprile

di Corinna Spirito

Non solo uova di cioccolato. Il weekend di Pasqua 2019 regala molte sorprese artistiche e storiche: dalle nuove mostre ai festival letterari fino allo spettacolo multimediale che Piero Angela ha dedicato ai Fori Imperiali di Roma. Ecco alcune delle migliori proposte tra gli eventi di sabato 20 e domenica 21 aprile in tutta Italia.

Gli 'archeo-show' ai Fori Imperiali - Dopo i successi degli scorsi anni torna lo straordinario progetto Viaggi nell'antica Roma che, attraverso due appassionanti ed innovativi spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Cesare e del Foro di Augusto. Questo è il primo fine settimana per godersi i due spettacoli, che utilizzano tecnologie all'avanguardia e vedono l'ideazione e la cura di Piero Angela e Paco Lanciano con la storica collaborazione di Gaetano Capasso e con la Direzione Scientifica della Sovrintendenza Capitolina. Disponibili in 8 lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese), per il "Foro di Augusto" sono previste tre repliche ogni sera (durata 40 minuti) mentre al "Foro di Cesare" è possibile accedere ogni 20 minuti secondo il calendario pubblicato (percorso itinerante in quattro tappe, per la durata complessiva di circa 50 minuti, inclusi i tempi di spostamento). Qui tutte le informazioni e gli orari

Sapori & Sound Street Food Festival - Pastiere, casatielli, ma anche burrate, caciocavalli e olio extravergine di oliva. Insomma un'ottima varietà di prodotti gastronomici della tradizione del Sud aspetta napoletani e turisti al Sapori & Sound Street Food Festival, evento organizzato da "Eccellenze in Piazza" per il weekend di Pasqua. A piazza Dante, a Napoli, ci sarà la possibilità di assaggiare e acquistare dell'ottimo cibo, assistere a balli e canti popolari e sostenere le eccelleze del made in Italy. Qui per maggiori informazioni

A visitor takes a photo of Leonardo da Vinci's 1483-1488 "Study for woman's head" (Studio per testa di donna) during the exhibition "Leonardo da Vinci. Designing the future" at the Galleria Sabauda on April 15, 2019 in Turin. - Leonardoís self-portrait will be at the center of an exhibition that the Royal Museums inaugurate on April 15, 2019, the day of the artistís birth. The exhibition celebrates the 500th anniversary of Leonardoís death and shows until July 14, the collection of 13 autograph drawings and the Code on the Flight of Birds. (Photo by Marco Bertorello / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Leonardo e i suoi disegni - A Torino il 15 aprile 2019, giorno della nascita di Leonardo Da Vinci, ha preso il via un appuntamento dedicato a uno dei più grandi innovatori di tutti i tempi: questo è quindi il primo fine settimana per visitare la mostra dedicata al genio toscano. Allestita nelle Sale Palatine della Galleria Sabauda, l'esposizione, organizzata per le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario dalla morte dell'artista, ruota intorno al nucleo di disegni autografi di Leonardo da Vinci conservati alla Biblioteca Reale di Torino, comprendente tredici fogli acquistati dal re Carlo Alberto nel 1839, oltre al celebre Codice sul volo degli uccelli donato da Teodoro Sabachnikoff al re Umberto I nel 1893. Una straordinaria raccolta di opere, databili all'incirca tra il 1480 e il 1515, diverse per soggetto e per ispirazione, in grado di documentare l'attività di Leonardo dalla giovinezza alla piena maturità. Alcuni disegni sono in relazione con celebri capolavori del maestro: i nudi per la Battaglia d'Anghiari, i cavalli per i monumenti Sforza e Trivulzio, lo straordinario studio per l'angelo della Vergine delle Rocce, noto come Volto di fanciulla. Oltre all'unicum, il celeberrimo Autoritratto di Leonardo, posto in dialogo con opere d'arte contemporanea, rappresentazioni di sé realizzate da Luigi Ontani, Salvo, Alberto Savinio. Una sezione sorprendente che rivela come l'autoritratto resti un tema più che mai attuale. Qui tutte le informazioni

Les Mots - Sabato e domenica ad Aosta si svolge il festival della parola. La rassegna, che quest'anno compie 10 anni, ha incentrato la sua edizione sul tema conduttore della tenacia. Tema attorno al quale scrittori, giornalisti, attori, musicisti e protagonisti dello spettacolo danno appuntamento ai cittadini valdostani con un programma di eventi culturali. Protagonisti di Les Mots sono soprattutto i libri, con autori di livello internazionale: i super premiati Paolo Cognetti, Emanuele Trevi, Luca Ricci, Romana Petri, Michele Caccamo e Antonella Boralevi e i raffinati scrittori Filippo Tuena e Nadia Terranova; filosofi come Giacomo Marramao e storici come Sergio Luzzatto. Non mancano, inoltre, gli appuntamenti con personaggi dello spettacolo: gli opinionisti Rosanna Sferrazza e Klaus Davi, il conduttore televisivo Massimiliano Ossini, le poetesse della canzone italiana Mariella Nava e Grazia Di Michele. Uno spazio sarà dedicato anche alla raccolta di fondi per dare un contributo alla ricostruzione della cattedrale Notre-Dame di Parigi. A questo link tutte le informazioni e il programma completo

Foto LaPresse/Davide Gandossi x Tiziano Manzoni 24/01/2019 Bergamo, Italia cronaca Inaugurazione festa del cioccolato sul sentierone di Bergamo Nella Foto: fontana di cioccolato

Chocomusic - A Riva del Garda, in provincia di Trento, torna la grande festa del cioccolato artigianale Chocomoments. Questo fine settimana, in Piazza Cesare Battisti, la sesta edizione dell'evento che coinvolge tutti i sensi grazie a cooking show, degustazioni, laboratori per bambini e lezioni di cioccolato per adulti, tanti concerti, musica e spettacolo. La dolcezza del vero cioccolato artigianale conquisterà tutti grazie al ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato opera dei migliori maestri cioccolatieri della mostra mercato del cioccolato con i suoi stand sempre aperti dalle 10.00 alle 20.00. Per i più piccoli tutti i giorni c’è lo spazio ChocoBaby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. I bambini che avranno ricevuto il divertente segnalibro a scuola potranno usufruire di uno sconto sul laboratorio. A questo link il programma completo

Al cinema - Continua la collaborazione tra Paola Cortellesi e Riccardo Milani. Dopo successi di pubblico come Mamma o papà? e Come un gatto in tangenziale, il regista torna a dirigere l'attrice in una commedia esilarante che riflette sulla società contemporanea: Ma cosa ci dice il cervello. Giovanna (Paola Cortellesi) è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi "Fantastici 5" (Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene. Qui per scoprire tutte le altre nuove uscite cinematografiche della settimana

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata