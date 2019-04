Fuorisalone, amici a 4 zampe e bici: cosa fare nel weekend del 13-14 aprile

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere del secondo fine settimana di aprile in tutta Italia

di Corinna Spirito

Arredamento e fumetti sono i protagonisti del weekend del 13 e del 14 aprile. Ma le proposte del fine settimana sono molte: dal cinema agli amici a quattro zampe fino alle biciclette, ecco alcuni degli appuntamenti per sabato e domenica

Fuorisalone - Il 13 e il 14 aprile sono gli ultimi due giorni per vivere la Design Week di Milano. Futuro e apprendimento sono le parole chiave dell'edizione di quest'anno, ricca di sperimentazione e novità, a partire dall'avvio della partnership con Ventura Projects per l'evento Ventura Future e dai nuovi progetti prodotti da Base. Base Milano ha chiamato a raccolta designer, pensatori, artisti e innovatori fra loro diversi e complementari: Italo Rota con Marco Cadioli, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Stefano Mirti e Super - Scuola Superiore d'Arti Applicate del Castello Sforzesco, Andrea de Chirico e Music Innovation Hub. Ciascuna realtà porterà il proprio angolo visuale sul tema, ponendo domande, provocando risposte, per farci riflettere, non sul 'cosa', ma sul 'come'. Il visitatore sarà coinvolto nell'operazione di indagine sulle forme di trasmissione del sapere per contribuire, mettendo in discussione gli schemi del presente, a ridisegnare i luoghi dell'apprendimento e nuovi processi in cui il settore culturale e creativo sia motore di innovazione. A fare da guida nel percorso dis-istruttivo, un'installazione aerea a cura di Raumplan. Tra i progetti la partnership con Ventura Projects - sinonimo di sperimentazione e idee innovative nel panorama del design - porterà negli spazi dell'ex Ansaldo l'evento Ventura Future: attraverso 3.500 metri quadri divisi su due piani, sarà possibile scoprire i migliori talenti del design attraverso i progetti delle migliori accademie di design e università internazionali, studi e brand altamente creativi per scoprire le nuove frontiere del design contemporaneo. Qui tutti gli eventi

Torino Comics - Torino Comics festeggia un quarto di secolo. Il 13 e il 14 aprile Lingotto Fiere ospita la 25° edizione della fiera dedicata a fumetto, games, videogames e cosplay e Torino si prepara ad accogliere oltre 50mila appassionati di fumetti, manga, anime, cinema, game&videogame, oltre naturalmente agli immancabili cosplayer. Sono attesi a Torino più di 100 ospiti provenienti dal mondo del fumetto, del cosplay, del doppiaggio e del gaming, oltre agli youtuber, star del web amate dai giovanissimi; gli ospiti saranno protagonisti di incontri, presentazioni, workshop di disegno, sketch e sessioni di autografi e foto per i fan. Il programma completo sul sito ufficiale

Aqua Film Festival - Sabato 13 è l'ultimo giorno per partecipare alla quarta edizione di Aqua Film Festival, il primo festival di cinema internazionale con cortometraggi, incontri e workshop, eventi speciali dedicati al tema dell’acqua in tutte le sue forme. Ideato e diretto da Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta di metodiche d’acqua, il festival intende - fin dalla sua prima edizione - valorizzare l'acqua non solo in chiave artistica e legata alla sua bellezza, ma anche sollecitare i registi, come si propone una nuova sezione del festival, a denunciare i disastri legati alla poca attenzione al mondo dell'acqua, i problemi legati ai dissesti idrogeologici e all'inquinamento di mari, oceani e corsi d'acqua. Oltre duecento i film arrivati in selezione, provenienti da tutto il mondo, da paesi quali Italia, Iran, Venezuela, Irlanda, Spagna, Svizzera, Portogallo, Brasile, Francia, Messico, Nepal, Cile, Perù, Colombia, Russia e Sud Africa. Di questi, saranno proiettati al festival 20 film nella sezione Corti, 6 nella sezione Cortini e 5 nella sezione Cortini Aqua&Students, dedicata esclusivamente agli studenti. Inoltre, il festival presenterà due Lungometraggi sul tema dell’acqua, due Anteprime assolute, quattro film di denuncia per la sezione fuori concorso Fratello Mare, Amico Lago, Caro Fiume e due video musicali sul tema dell’acqua, Arabian Nights di Alessandro Orlandi e Floating Concert di Anna Scalfati. L'evento si svolgerà a Roma, presso la Casa del Cinema: qui il programma completo

Quattrozampeinfiera - Dopo la tappa romana, la fiera più pet friendly d'Italia, dedicata ai futuri proprietari e proprietari di cani e gatti arriva a Napoli. Sabato 13 e domenica 14 aprile alla Mostra D’Oltremare avrà luogo la sesta edizione di Quattrozampeinfiera: due giorni di emozioni, divertimento, sensibilizzazione, shopping e protagonismo. Un momento inusuale di confronto e formazione gratuito alla portata di tutti che porterà i visitatori a scoprire come migliorare il rapporto col proprio cane o gatto, approcciarsi ai servizi più innovativi per agevolare la gestione quotidiana del proprio amico fidato e dare il proprio contributo a chi è meno fortunato.Il confronto con le aziende consente di comprendere la loro filosofia e i loro prodotti per una scelta più consapevole che meglio soddisfa le esigenze del proprio fido o felix. I veri protagonisti saranno proprio loro, i cani e i gatti dei visitatori che potranno cimentarsi direttamente in attività sportive, educative e posare per scatti fotografici o sfilare divertendosi con i propri “genitori”. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Florence Bike Festival - Questo weekend Firenze sarà invasa dalle biciclette. A partire dagli oltre 3mila corridori che domenica 14 si cimenteranno nella prova della De Rosa Granfondo Firenze, con scenografica partenza dal piazzale Michelangelo, fino al grande villaggio della bici in cui si trasformerà il Parco delle Cascine, dove conoscere e testare le ultime novità, assistere a spettacolari bike ride, prendere parte ad attività per appassionati, sportivi, famiglie. Il 13 e il 14 aprile la città infatti sarà la casa della settima edizione del Florence Bike Festival, una delle manifestazioni più collaudate d’Italia attorno al mondo delle due ruote. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Al cinema - A quindici anni dall'omomino film di Guillermo Del Toro, torna al cinema Hellboy. La regia stavolta è di Neil Marshall ma la storia è sempre ispirata alla saga di fumetti cult creata da Mike Mignola. A dare un volto al noto demone rosso, giunto sulla Terra ai tempi della Seconda Guerra Mondiale per volere del mago Rasputin, è David Harbour, noto per il ruolo di Jim Hopper nella serie Netflix Stranger Things. Oggi Hellboy deve sconfiggere la Regina del sangue, ma le conseguenze del loro scontro potrebbero essere fatali. Nel cast ci sono anche Milla Jovovich e Ian McShane. Qui per scoprire tutti gli altri nuovi film della settimana

