Editoria, Aie: Perdita fatturato libri dimezzata a luglio, c'è ripresa

di lrs

Milano, 28 lug. (LaPresse) - Il mercato editoriale italiano in ripresa dopo i mesi di chiusura delle librerie per l'emergenza Covid-19. All'11 luglio, la perdita di fatturato anno su anno si riduce al -11%, praticamente dimezzata rispetto al -20% del 18 aprile. Lo rileva una ricerca dell'Ufficio studi dell'Associazione italiana editori (Aie) sulla base di dati Nielsen e Ie (Informazioni editoriali) che svela, inoltre, una parziale risalita negli ultimi mesi delle quote di mercato delle librerie e della grande distribuzione rispetto agli store online.

"I dati che presentiamo oggi mostrano incoraggianti segnali di ripresa. Il mercato del libro indica una via verso la ripartenza a tutta l'economia italiana", ha spiegato il presidente di Aie, Ricardo Franco Levi.

