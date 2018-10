Di Maio: Tifo per spread a 400 per terrorizzare i cittadini

di abf

Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Ci sono troppe persone dell'establishment che fanno il tifo per per lo spread a 400, ma i mercati vogliono più bene all'Italia di qualche politico italiano ed europeo. Lo spread a 400 è diventato un modo per terrorizzare i cittadini". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Anch'io su Radio 1. "Se le banche italiane non sono solide, faremo delle politiche per consolidarle. Se si torna indietro si tradiscono gli italiani", ha aggiunto.

