Debutto da pittrice per Luna Berlusconi, il leader di Forza Italia all'inaugurazione

di Laura Carcano

(LaPresse) - È un titolo fortemente evocativo quello scelto da Luna Berlusconi per il suo personale debutto come artista nella città che le ha dato i natali, Milano. 'Luna nuova' è il nome dell'esposizione realizzata con Fondazione Maimeri negli spazi del M.A.C. Musica Arte e Cultura e aperta al pubblico dal 17 al 20 ottobre, dalle ore 10 alle 18. La mostra celebra l'inizio di una nuova era per la produttrice televisiva e imprenditrice. E' stata proprio Luna, all'evento di presentazione della mostra, a raccontare come nasce la sua nuova vita. "L'arte è sempre stata una parte integrante di me, solo che non ero riuscita a tirarla fuori concretamente. Ho avuto un'opportunità due anni fa e mi ci sono buttata a capofitto. Dopo tante esperienze professionali ho deciso di essere felice e l'arte per me è la cura dell'anima".



Fra i primi ad arrivare alla vernice della mostra Paolo Berlusconi, il padre di Luna: "Io più che emozionato sono orgoglioso di mia figlia", ha detto, "in bocca al lupo, Luna, noi siamo con te. E siamo sicuri che farai goal anche in questo campo". Anche lo zio di Luna, Silvio Berlusconi, non ha mancato il debutto milanese di sua nipote e si è detto colpito dalla "originalità" delle opere.



La passione per l'arte e la fotografia accompagna Luna sin dall'infanzia, ma è solo nel 1996 che in America riesce ad avere il primo approccio artistico. Rientrata in Italia sceglie di proseguire gli studi nel campo artistico a Roma, dove conosce Gino De Dominicis, un protagonista dell'arte del Novecento e ne assorbe le tecniche. In seguito all'improvvisa morte del maestro, lascia la bottega. E abbandona la sua vocazione artistica per dedicarsi alla famiglia e alla sua carriera imprenditoriale. Le opere esposte nella personale milanese curata da Andrea Dusio hanno come elementi scelti per dipingere smalto, acrilico, magnete e supporti in legno.



"Per anni la pittura è stata una valvola di sfogo, relegata ai momenti difficili - spiega Luna Berlusconi -. È servito molto tempo per trovare la mia forma espressiva e lasciarmi alle spalle il senso di insicurezza che mi avvolgeva quando affrontavo colori e pennelli. Vedere le mie opere esposte a Milano rappresenta il compimento di un sogno coltivato a lungo. A renderlo possibile sono state l'irrefrenabile voglia di raccontarmi attraverso l'arte e la collaborazione con la Fondazione Maimeri. Ora non mi fermo, questo è solo l'inizio di una nuova fase". Luna Berlusconi, firmandosi solo Luna, ha scelto di lasciarsi alle spalle per la sua attività artistica un cognome importante come quello della famiglia Berlusconi.



Nelle sue opere figure dipinte con colori fortemente evocativi come il grigio, il bianco, il rosso e l'azzurro, che sembrano fuoriuscire da una dimensione senza tempo. Lo sfondo nero è realizzato utilizzando il magnete. I colori sono stesi su tavole in pioppo e listellare. Protagoniste di 'Luna Nuova' le tre serie che meglio riassumono la produzione artistica della pittrice: Angeli, Icone e Nudi. Icone in particolare è un inno a personaggi senza tempo, come Andy Warhol e Frida Kahlo, a modelli di vita come Steve Jobs e a persone care all'artista. I Nudi, invece, mostrano pose intime dove il corpo femminile è protagonista assoluto. Fra i tanti vip e personalità ospiti al debutto di Luna a Milano il governatore della Lombardia Attilio Fontana. E anche Valeria Marini, oltre alla special guest Omar Pedrini e ad altri personaggi della tv.

