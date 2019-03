Musei gratuiti, whisky e antiquariato: cosa fare nel weekend del 2 e 3 marzo

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere del primo fine settimana di marzo in tutta Italia

di Corinna Spirito

È un weekend all'insegna del cibo quello con cui inauguriamo marzo 2019. Ma è anche un fine settimana dedicato alla cultura grazie alle iniziative che permettono di visitare gratuitamente musei e siti archeologici in tutta Italia. Ecco i principali eventi di sabato 2 e domenica 3 marzo

Musei gratuiti - Domenica 3 marzo oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. Qui per scoprire tutti i luoghi che partecipano all'iniziativa

Roma Whisky Festival - Masterclass, area bar e seminari. Torna il Roma Whisky Festival al Salone delle Fontane nel quartiere Eur per la sua ottava edizione. Il format di base rimane lo stesso e incentrato sul whisky tasting delle circa 2000 etichette proposte dalle aziende. Per consultare la programmazione ricca di eventi, le numerose novità in termini di brand presenti, gli ospiti internazionali, i contenuti e le experiences, visitare il sito ufficiale

Nero Norcia - A Norcia c'è il secondo weekend dedicato alle produzioni tipiche enogastronomiche e artigianali di eccellenza. Si svolge, infatti, la 56ma edizione della rassegna agroalimentare Nero Norcia, che vede grande protagonista il Tartufo Nero Pregiato di Norcia (Tuber Melanosporum Vittadini), affiancando però all’esplorazione sulla storia, il gusto e la declinazione in cucina di questo straordinario frutto della terra, occasioni di analisi e confronto su temi di estrema attualità che riguardano il territorio della Valnerina. Qui il programma ufficiale degli eventi previsti per sabato e domenica

Mercanteinfiera - Se siete alla ricerca di un acquisto curioso, importante o unico, se siete amanti di fotografia oppure architetti alla ricerca di materiali di ogni epoca e stile non potete perdervi Mercanteinfiera. Alla Fiera di Parma sabato 2 e domenica 3 marzo ha luogo la Mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo: una vera e propria città antiquaria nella quale più di mille espositori, da tutte le piazze antiquarie europee, esibiscono le proprie scoperte a decine di migliaia di visitatori professionali, collezionisti e cultori della memoria. Un evento unico, uno tra i più importanti appuntamenti del settore su scala europea dove scoprire migliaia di proposte preziose ma anche curiose o solamente "riscoperte di un nostro recente passato". Ecco il sito ufficiale per ogni ulteriore informazione

Milano Museo City - Tre giorni alla scoperta di Milano e del suo straordinario patrimonio artistico. Dopo venerdì 1, anche sabato 2 e domenica 3 marzo il capoluogo lombardo ospita la terza edizione di Milano MuseoCity, promossa dal Comune di Milano e realizzata in collaborazione con l'Associazione MuseoCity per conoscere e valorizzare la storia, la bellezza e la ricchezza dei musei milanesi. Visite guidate, laboratori per bambini, conferenze, aperture straordinarie e iniziative speciali legate tra loro da un unico filo conduttore: la Natura, qui intesa in tutte le sue declinazioni, dal paesaggio che ci circonda al rapporto tra uomo e ambiente. Un tema guida che si inserisce nell'ambito di una più ampia indagine del rapporto uomo/natura, già al centro di numerose iniziative culturali cittadine, dalle celebrazioni Leonardiane alla XXII Triennale di Milano. Musei d'arte, di storia, musei scientifici, case museo, case d'artista, archivi e musei d'impresa diffusi su tutto il territorio cittadino con alcune 'incursioni' nel''area metropolitana: sono più di 80 le istituzioni pubbliche e private che quest'anno hanno aderito alla manifestazione, a cui partecipano per la prima volta, tra gli altri, la Fondazione Luigi Rovati (con un'apertura straordinaria del cantiere del futuro Museo Etrusco), il museo del Profumo, il museo storico dei vigili del fuoco. Anche quest'anno collaborano all'organizzazione di Milano MuseoCity la Fondazione Adolfo Pini e Museimpresa - Associazione italiana musei e archivi d'impresa - e Assolombarda. Sul sito ufficiale l'elenco completo dei luoghi aderenti e maggiori informazioni

Al cinema - Uno degli eventi cinematografici più attesi della settimana è sicuramente il ritorno di Lars von Trier, a cinque anni da Nymphomaniac. Il nuovo film del regista danese, La casa di Jack, è un thriller che ripropone in chiave anni '70 la popolare storia di Jack lo squartatore. Il punto di vista è proprio quello dell'assassino, Jack (Matt Dillon), che lo spettatore segue attraverso 5 incidenti, cioè gli omicidi che definiscono il suo sviluppo come serial killer: per lui ogni omicidio è un'opera d'arte, anche se la sua disfunzione gli dà problemi nel mondo esterno. Nonostante l'inevitabile intervento della polizia (cosa che provoca pressioni su Jack) si stia avvicinando, contrariamente a ogni logica, questo lo spinge a rischiare sempre di più. Lungo il cammino emergono le sue condizioni personali, i suoi problemi e i suoi pensieri attraverso conversazioni ricorrenti con lo sconosciuto Virgilio, una miscela grottesca di sofismi mescolata con un'auto-pietà quasi infantile e con spiegazioni approfondite di azioni difficili e pericolose. Nel cast anche Uma Thurman e Bruno Ganz. Qui per tutte le nuove uscite della settimana

