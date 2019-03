Musei gratuiti e fumetti: cosa fare nel weekend del 9 e 10 marzo

LaPresse e upday presentano gli eventi da non perdere del secondo fine settimana di marzo in tutta Italia

di Corinna Spirito

Musei gratuiti - Non più solo la prima domenica del mese. Grazie alle nuove regole dei Beni Culturali, è stata istituita la Settimana dei Musei che permette di estendere l'iniziativa dell'accesso gratuito ai musei di ulteriori cinque giorni. Per questo motivo anche sabato 9 e domenica 10 marzo oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. Qui per scoprire tutti i luoghi che partecipano all'iniziativa

Le Festa del Mandorlo in Fiore - È di nuovo quel periodo dell'anno: Agrigento si riempie di colori, musica, danze e sapori tipici locali. Questo è l'ultimo weekend per godersi la 74esima edizione della Festa del Mandorlo in Fiore, un festival internazionale del folklore con cui si celebra l’anticipo della primavera con il rifiorire dei mandorli, simbolo del ritorno alla vita dopo il lungo torpore provocato dall'inverno. Ecco il programma completo di sabato e domenica

Cartoomics - Alla Fiera Milano Rho si tiene la 26ª edizione di Cartoomics. Tre padiglioni per 50.000 mq dedicati a fumetto, cinema, videogame, giochi da tavolo, cosplay e tecnologia: Cartoomics è ormai un punto di riferimento a livello nazionale nel settore della cultura pop, del fumetto, del gaming e dell'entertainment. Il programma è ricco di eventi: dal superospite Max Bunker, invitato per festeggiare il 50° anniversario del suo mitico Alan Ford, alla mostra dedicata a Diabolik fino all'aera pensata per gli appassionati di fantascienza​​​​​. Contest, spettacoli, proiezioni e sfilate, ma anche un'area calcio, novità di questo 2019: tutto è elencato nel programma completo della fiera

gLocal Film Festival - Sabato 9 e domenica 10 marzo chiuderà la 18esima edizione del gLocal Film Festival al Museo del Cinema-Massimo di Torino. Un Festival che, dalla sua nascita ad oggi, è cambiato molte volte alla ricerca del mix perfetto per raccontare e promuovere il cinema locale; film che nella loro vita produttiva hanno incrociato sul proprio percorso il Piemonte, grazie alle numerose location, alle case di produzione, ai molti professionisti che animano l'ambiente e le realtà che sostengono la cinematografia regionale. Questa edizione ha proposto 59 titoli in 6 giorni e nel weekend sono ancora molte le proiezioni speciali di cui si può approfittare: da Dove bisogna andare, che sabato 9 sarà introdotto dal regista Daniele Gaglianone, all'omaggio a Remo Schellino di domenica 9 marzo, passando per i documentari che arricchiscono la Panoramica Doc. Qui il programma completo

Fa' la cosa giusta! - Nei padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity, si svolge la sedicesima edizione di Fa' la cosa giusta!, la prima e la più grande fiera nazionale del consumo critico e di stili di vita sostenibili. Tra eventi, laboratori e la mostra mercato di prodotti e servizi sono più di 300 gli eventi per tutte le fasce d’eta. Ecco il programma completo

VAN, la fiera dei Vignaioli Artigiani Naturali - Sabato 9 e domenica 10 marzo 2019 alla Città dell’Altra Economia al Testaccio di Roma si terrà la nona edizione della fiera dei Vignaioli Artigiani Naturali VAN a cui parteciperanno vignaioli provenienti da Italia, Spagna e Austria. La fiera ha come scopo principale la diffusione della conoscenza dei vini naturali e le scelte ecologiche ed etiche che li contraddistinguono, divulgandone la filosofia di produzione tramite il contatto diretto tra vignaioli, appassionati ed operatori. Sul sito ufficiale l'elenco di tutte le cantine partecipanti

Al cinema - Tra le nuove uscite della settimana, c'è anche l'atteso Captain Marvel, la prima supereroina dei Marvel Studios ad avere un film dedicato. Carol Danvers è una donna forte, intraprendente e che non vuole dimostrare nulla ma essere se stessa. È lei Captain Marvel, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, il film è un’avventura che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel. La Disney ha scelto di affidare la sceneggiatura e la regia di questo importante capitolo della saga degli Avengers a una coppia conosciuta per i personaggi intimi e realistici che sono capaci di creare: Ryan Fleck e Anna Boden, marito e moglie, lavorano insieme sin dal 2002 ma mai si sono trovati a costruire un blockbuster. I Marvel Studios lo hanno considerato un punto di forza e proprio a loro, che hanno sempre realizzato piccoli film, hanno affidato un budget di 100 milioni di dollari. A vestire la tuta della protagonista è Brie Larson, vincitrice del premio Oscar per Room nel 2016. Nel cast torneranno nomi noti ai fan Marvel come Lee Pace, Clark Gregg e Djimon Hounsou ma soprattutto Samuel L. Jackson (Nick Fury) che - ringiovanito dagli effetti speciali - accompagna Carol in tutta la sua avventura. Tra i nuovi volti invece Jude Law, nel ruolo di Yon-Rogg. Qui per tutti gli altri film usciti al cinema in settimana

