Coronavirus, Scala Milano: Salta la Prima del 7 dicembre con pubblico

di lrs

Milano, 4 nov. (LaPresse) - "Il Consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala riunito in data odierna ha preso atto che nell'attuale quadro epidemiologico e normativo non sussistono le condizioni per provare e realizzare una produzione aperta al pubblico e del livello e con le caratteristiche richieste per un'inaugurazione di Stagione. Le rappresentazioni di Lucia di Lammermoor previste per il 7 dicembre e per i giorni seguenti sono quindi rinviate". Lo riporta una nota del Teatro alla Scala di Milano.

"Inoltre è stato richiesto al Sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer di approfondire la sua proposta per una soluzione alternativa di alta qualità per la serata del 7 dicembre. Non ritenendo di poter avere pubblico in Teatro si cercherà una formula per raggiungere una platea la più ampia possibile", conclude la nota.

