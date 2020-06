Coronavirus, Pinacoteca Brera riapre martedì: gratis fino all'autunno

di lrs

Milano, 5 giu. (LaPresse) - La Pinacoteca di Brera, a Milano, riapre al suo pubblico martedì 9 giugno con ingresso gratis fino all'autunno. "Dopo mesi di sofferenza e incertezza, dà finalmente il benvenuto a Milano e i suoi cittadini, rinnovata, ripensata per adeguare la propria natura di museo vivente a un nuovo mondo del quale dobbiamo imparare le regole", si legge in una nota. La Pinacoteca offrirà al suo pubblico l'accesso gratuito. Un'entrata con prenotazione obbligatoria che sarà valida per tutta l'estate, replicabile più volte. "La gratuità è un nostro modo per dire grazie alla città, di esserle riconoscenti - dice il direttore James Bradburne -. Se Brera è nel cuore di Milano, i milanesi sono nel cuore di Brera. Ed è a loro che rivolgiamo il nostro grazie: per non aver mai abbandonato idealmente le nostre sale, per averci fatto sentire il loro sostegno attraverso il sito web e le pagine social, per aver contribuito a fornirci preziose indicazioni sulle loro esigenze e percezioni in vista della riapertura, partecipando numerosissimi a un sondaggio disponibile sul nostro sito. In definitiva, per aver condiviso quella 'resistenza culturale' che abbiamo intrapreso all'indomani del lockdown: non una risposta alla contingenza, ma una condizione dello spirito, che ci accompagnerà anche a museo aperto", aggiunge il direttore.

