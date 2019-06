Roma, ai Mercati di Traiano in mostra i tesori del Sichuan

In un incontro ideale tra la civiltà del popolo Shu e l'Impero Romano, la mostra 'Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell'antica Cina' è in corso ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, uno dei complessi monumentali che più rappresenta oggi la Roma antica. Un percorso straordinario nella vita sociale e nel mondo spirituale dell'antico popolo Shu, che proprio su questa terra nel sud-ovest della Cina ha creato una civiltà unica. Fino al 18 ottobre esposte opere in bronzo, oro, giada e terracotta - databili dall'età del bronzo (II millennio a.C.) fino all'epoca Han (II secolo d.C.) - rinvenute nei siti di Sanxingdui e Jinsha (solo per citarne alcuni) e provenienti da importanti istituzioni cinesi come il Museo di Sanxingdui, il Museo del Sito Archeologico di Jinsha, il Museo del Sichuan, il Museo di Chengdu, l'Istituto di ricerca di reperti e archeologia di Chengdu, il Museo di Mianyang, il Museo Etnico Qiang della Contea di Mao. Come le origini di Roma sono state legate al Tevere, così la nascita del popolo di Shu è stata segnata dallo scorrere dello Yangtze, il Fiume Azzurro. Il Fiume Azzurro costituisce il filo conduttore della mostra ed è significativamente tracciato sull'installazione dorata ispirata a un dragone cinese che invaderà lo spazio centrale della Grande Aula, accogliendo i visitatori. Questo e altri effetti scenografici potenziati dal contesto monumentale dei Mercati di Traiano esalteranno gli straordinari reperti, che per la prima volta sono presentati in un'esposizione così estesa in Europa, ora a Roma dopo la tappa di Napoli.

Il percorso della mostra guida il visitatore alla scoperta dell'antica civiltà del Sichuan attraverso opere di inestimabile valore accompagnate da ricostruzioni digitali, foto, video e diversi strumenti interattivi utili alla conoscenza del processo di rinvenimento e alla delineazione dello sviluppo temporale di questa antica civiltà cinese. Circondato da statue e vasi rituali, da statuette in terracotta ed enigmatiche maschere di bronzo, il pubblico si avvicina ai tratti distintivi del popolo Shu, alla scoperta della sua genesi e dell'evoluzione degli elementi religiosi e sociali, senza tralasciare la sua naturale predisposizione alla creatività, all'eleganza e alla bellezza riscontrabile negli elementi decorativi in oro, nelle opere in giada o nei reperti unici come il cavallo di Mianyang e il sole di Jinsha. Davanti alla varietà di oggetti di uso comune, ai raffinati recipienti in legno laccato, ai particolari ritratti su mattone, può percepire l'elevata qualità raggiunta dalla produzione artigianale durante la dinastia Han è comprendere la visione del popolo Shu riguardo ai temi della vita e della morte. Un atteggiamento romantico e ottimista di una popolazione non solo ricca ma anche profondamente pacifica. Il progetto espositivo è articolato in due sezioni con altrettante tematiche racchiuse in una suggestiva visione d'insieme. La prima, dedicata alla Cultura religiosa dello stato di Shu, si concentra sul mondo spirituale raccontando i riti di un popolo dedito al culto del Sole attraverso le maschere di bronzo provenienti dagli scavi del sito di Sanxingdui. La seconda sezione, invece, tratta La vita quotidiana del popolo Shu, ricostruendo le trame commerciali sviluppate nell'area del Sichuan attraverso bassorilievi su mattone della dinastia Han, figure umane e figurine di animali in ceramica.

Alle 130 opere esposte a Napoli, Roma vede eccezionalmente aggiunti 15 nuovi prestiti, tra i quali spiccano le due maschere e una testa di bronzo di Sanxingdui, ognuna fortemente caratterizzata. In particolare, una si differenzia da tutte le maschere finora rinvenute nel sito per la resa del viso più delicata e per il velato sorriso, elementi che hanno fatto pensare agli studiosi che rappresenti una divinità dell'antica cultura Shu. Fino al 18 giugno, ogni martedì alle 15.30, Seta, il nuovo ciclo di conferenze dei "Martedì da Traiano" sui temi della mostra. Oggi, in occasione del penultimo appuntamento, si parla di Missionari,viaggiatori e pellegrini nel percorso della Via della Seta, tema analizzato da Mariagrazia Turco. La mostra, a ingresso gratuito per i possessori della MIC, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dall'Ufficio del Patrimonio Culturale della Provincia del Sichuan, ha il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, è curata da Wang Fang, archeologa e vice direttrice del Museo di Jinsha, e organizzata da ChinaMuseum International con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. L'allestimento dell'esposizione è curato dagli architetti Gaetano di Gesu e Susanna Ferrini di "n!studio Asia". La MIC card può essere acquistata da chi risiede o studia a Roma e consente, pagando solo 5 euro, l'ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici e nei siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina.

