La Terra del Pane in mostra a Matera

Si potranno ammirare anche a Ferragosto le opere/pane dei 45 artisti internazionali ospitate negli ipogei della Fondazione Sassi a Matera. Il 15 agosto la mostra Tutti i pani del mondo sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

A cura di Andrea B. Del Guercio, Tutti i pani del mondo presenta sculture, installazioni, pitture astratte e figurative, fotografie e video che interpretano e raccontano uno tra i più straordinari soggetti rappresentativi della società umana e delle sue infinite e diverse culture, un simbolo non solo della storia ma di una perenne contemporaneità: il pane.

Le opere fatte di pane sono state realizzate da artisti africani, asiatici e europei appositamente per la mostra simbolo del Festival La Terra del pane, un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, tema: Radici e Percorsi che la Fondazione Sassi realizza nell’anno in cui Matera è Capitale Europea della Cultura in coproduzione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019.

“Nei primi quindici giorni di apertura al pubblico, sono oltre mille i visitatori che hanno raggiunto la Fondazione Sassi, nel cuore del Sasso Barisano, per ammirare le opere esposte- afferma il presidente della Fondazione Sassi di Matera, Vincenzo Santochirico - Una mostra, Tutti i pani del mondo, che anticipa il Festival La Terra del pane”.

Progetto di Matera 2019 che la Fondazione Sassi realizzerà dal 12 al 20 ottobre con un ricco programma di mostre d’arte e di fotografia, di appuntamenti con il teatro, la musica e il cinema, con presentazioni di libri alla presenza degli autori, con dibattiti e approfondimenti che esalteranno il profilo culturale e antropologico, di due elementi che maggiormente caratterizzano la città di Matera: il pane e la terra”.

La mostra Tutti i pani del mondo resterà aperta al pubblico fino al 20 settembre 2019. Si potrà visitare dal martedì alla domenica (giorno di chiusura il lunedì) a Matera, negli ipogei della Fondazione Sassi nel rione Sasso Barisano. L’ingresso è libero.

