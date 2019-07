La Gioconda cambia sala: per la sua sicurezza interviene un'azienda italiana

La Goppion ha realizzato una lastra di vetro antiriflesso e blindata per permettere lo spostamento della Monna Lisa dalla Salle des États alla Galerie Médicis del Louvre senza rischi. E non è la prima volta

Il 16 luglio la Gioconda cambia sede e si sposta temporaneamente dalla Salle des États alla Galerie Médicis del Louvre, un’occasione quanto meno speciale per ricordare il lungo rapporto che lega il dipinto leonardesco a un’azienda italiana situata alle porte di Milano: Goppion.

Facendo qualche passo indietro nel tempo, il capolavoro si era già trovato nella condizione di dover essere spostato. Quello è stato il momento in cui Goppion è entrata a far parte della vita di Monna Lisa. La Gioconda ha infatti vissuto per quattro anni all’interno della Salle Rosa del museo parigino per poi riappropriarsi nel 2005 del suo spazio espositivo originale nella grande Salle des États - restaurata e trasformata su progetto di Lorenzo Piqueras - all’interno di una vetrina realizzata appositamente da Goppion per dare al capolavoro le maggiori garanzie possibili di tutela e valorizzazione.

Così il Cavalier Goppion, CEO dell’azienda, ricorda la grande sfida: “Al tempo ci era stata affidata una grandissima responsabilità: realizzare una vetrina di notevoli dimensioni (la sola anta di apertura misura 2,2m x 3,5m) con prestazioni di sicurezza di altissimo livello e performance di conservazione capaci di mettere al sicuro la preziosa tavola in legno di pioppo dagli sbalzi di umidità relativa e dagli inquinanti portati dai circa sei milioni di visitatori che ogni anno le si parano davanti. Grazie alla nostra squadra e alle avanzate competenze tecniche nel campo dell’engineering design, abbiamo dato vita a una vetrina che potesse essere un ambiente eccezionalmente sicuro e protetto per una delle opere più amate al mondo”.

Lastra di vetro antiriflesso particolarmente trasparente, composta da molteplici strati con una alternanza di lastre e fogli di pvb, blindatura in acciaio ad alta resistenza, sistema di supporto della tavola studiato espressamente per permetterne una rapida asportazione da parte degli addetti del Museo in caso di emergenza e un complesso sistema misto di stabilizzazione dell’umidità relativa con filtraggio dell’aria: questi sono i punti chiave che caratterizzano la vetrina Goppion progettata appositamente per Monna Lisa.

