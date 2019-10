La 20 esima edizione del Premio Cairo per i giovani artisti

Il 20 novembre Palazzo Reale a Milano ospiterà la cerimonia di proclamazione del vincitore del premio Cairo 2019, grazie alla consolidata collaborazione fra il Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale e Cairo Editore. 20 artisti under 40 sono stati selezionati per il 20º Premio Cairo dalla redazione di Arte, il mensile di Cairo editore diretto da Michele Bonuomo. Una rosa di giovani eccellenze dell'arte contemporanea per celebrare la 20esima edizione: dieci artisti italiani e, per la prima volta in assoluto, dieci artisti internazionali hanno realizzato ad hoc le venti opere inedite. Il vincitore si aggiudicherà il riconoscimento di 25mila euro e sarà protagonista della copertina di un servizio dedicato del numero di Arte di gennaio 2020.

"La novità è l'apertura ad artisti internazionali. Nel ventesimo anno del premio è stata una buonissima cosa allargare agli artisti stranieri", ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Editore alla presentazione della ventesima edizione del Premio. "L'apertura del premio a 10 artisti stranieri nasce dall'idea che l'arte non ha confini, in un momento in cui si alzano confini e barriere l'arte fortunatamente questo non lo fa", ha detto Michele Bonuomo, direttore di Arte, in conferenza stampa.

"L'idea di quest'anno del premio è come sempre vedere cosa succede in Italia con delle affermazioni interessanti. Ma in Italia ci sono anche tanti artisti stranieri che vengono nel nostro Paese perché è un luogo dell 'anima per l'arte. La presenza di artisti stranieri da noi è importante per gli italiani, perché si creano incroci", ha evidenziato Bonuomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata