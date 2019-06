L'arte contemporanea sbarca al Festival Internazionale di Spoleto

Sabato 22 giugno, a Spoleto, Palazzo Dragoni, in quella atmosfera magica che si crea ogni anno durante il Festival di Spoleto, si è inaugurata la suggestiva mostra curata da Carla Mazzoni. I protagonisti sono diversi e i nomi eclatanti. Solo per citarne alcuni per tutti, ricordiamo Ennio Calabria, Ernesto Lamagna, Stefano Ciotti, Fabio Ferrone Viola, Giovanni Tommasi Ferroni.

In quest'ultimo appuntamento, la gallerista e storica dell'arte romana, Carla Mazzoni, ha riunito un folto e prezioso numero di artisti che operano e vivono nella capitale, di età e di provenienze diverse, ma che esprimono pienamente quel respiro culturale romano che è ospitato nell'evento più prestigioso dell'Italia Centrale: Il Festival Internazionale di Spoleto.

