25 lavori di rifugiati in mostra: 'Where is south?' a Venezia con Moleskine Foundation

Apre il 17 settembre, a Palazzo Querini a Venezia, l'esposizione "Where is South?" promossa da Moleskine Foundation in collaborazione con Unhcr. La mostra di taccuini è il risultato di una delle tappe del progetto AtWork, che dal 9 al 13 settembre a Venezia ha visto all'opera all'interno di un workshop, 25 giovani tra i 18 e i 30 anni di diverse nazionalità e background, molti dei quali condividono lo status di rifugiato o richiedente asilo in Italia.

L'evento è ospitato all'interno di Rothko in Lampedusa, mostra d'arte contemporanea promossa da UNHCR di cui Moleskine Foundation è partner, e organizzata in concomitanza con la Biennale d'Arte 2019. AtWork è il format educativo itinerante ideato da Moleskine Foundation e dal curatore artistico Simon Njami a partire dal principio che ogni essere umano è dotato di una forza creativa unica e irripetibile, la cui espressione è un contributo allo sviluppo culturale e umano della comunità che lo circonda. AtWork utilizza il processo creativo per contribuire ad ispirare una nuova generazione di giovani creativi. Il nucleo portante di AtWork è un workshop a tema, condotto da un artista o curatore, che fornisce lo spunto per il dibattito collettivo e la riflessione individuale, dai quali prendono forma i taccuini personalizzati che gli autori possono scegliere di donare alla collezione dei "taccuini d'autore" di Moleskine Foundation.

Il tema "Where is South?" (Dove è il sud?) del progetto AtWork di Moleskine Foundation vuole "liberare la nostra mente da tutti quei pregiudizi e ideologie che affollano le nostre teste quando nominiamo i punti cardinali e a riconsiderarli per quello che sono: direzioni. - scrive Simon Njami - Se ci riusciamo, potremmo riscoprire che Sud o Nord non esistono in quanto tali ma si attivano nel loro significato a seconda di quello che pensiamo essi siano. Ovunque noi ci troviamo, c'è sempre un sud, e quindi siamo noi che definiamo il significato della "parola", perché Sud comincia da me".

La tappa veneziana del Tour "Where is South?"- terza tappa di 6, in diverse città del mondo - completa così con ulteriori punti di vista la tematica al centro della mostra "Rothko in Lampedusa", incentrata sulle opere di otto artisti affermati che hanno vissuto personalmente la condizione di rifugiato o che hanno fatto di questo tema un elemento cardine della propria carriera artistica. Insieme a questi artisti espongono inoltre cinque takenti emergenti che vivono attualmente lo status di rifugiato, per puntare i fari sulla condizione e sul talento delle persone costrette alla fuga.

Moleskine Foundation è un'organizzazione non-profit impegnata a fornire ai giovani strumenti didattici ed esperienze formative non convenzionali che incoraggino il pensiero critico, il fare creativo l'apprendimento permanente, con particolare attenzione alle comunità segnate da carenze socio-culturali. La sua attività si focalizza su tre aree di intervento principali: istruzione innovativa; arte e cultura per la trasformazione sociale; attività di sensibilizzazione a sostegno dello scambio interculturale. La Fondazione lavora a stretto contatto con organizzazioni locali per finanziare, sostenere e co-creare progetti di qualità, con particolare attenzione all'Africa.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata