“Il Cda della Biennale di Venezia si è riunito il 20 novembre e, su proposta del Presidente Pietrangelo Buttafuoco, ha deliberato di nominare Hoor Al Qasimi direttrice del Settore Arti Visive, con lo specifico incarico di curare la 62. Esposizione Internazionale d’Arte nel 2028″. Lo comunica la Biennale in una nota, sottolineando che “Hoor Al Qasimi è una curatrice e figura di riferimento nel panorama artistico internazionale. Dal 2009 è alla guida della Sharjah Art Foundation, che ha fondato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea e lo scambio culturale a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti e a livello internazionale”.