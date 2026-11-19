Un dipinto di Vincent Van Gogh, Chataigniers en fleurs, è stato venduto per oltre 190 milioni di dollari da Sotheby’s a New York, infrangendo il record d’asta per un’opera del pittore olandese. Lo riporta la Cnn. Il capolavoro dell’artista di Zundert, che raffigura la fioritura di castagni nel villaggio di Auvers-sur-Oise, dove l’artista trascorse i suoi ultimi mesi dopo essere stato rilasciato da una struttura psichiatrica, non veniva visto pubblicamente da mezzo secolo.
Dipinto di Van Gogh venduto all’asta per oltre 190 milioni di dollari
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L’opera, Chataigniers en fleurs, non veniva vista pubblicamente da mezzo secolo