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lunedì 16 novembre 2026

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Mostra di Sheila Hicks ‘In the Thread of Love’ a Milano – Le foto

Mostra di Sheila Hicks ‘In the Thread of Love’ a Milano – Le foto
Sheila Hicks fotografata alla sua Mostra IN THE THREAD OF LOVE presso il Padiglione di Arte Contemporanea a Milano, Italia – 16 Novembre 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
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Da domani 17 novembre aprirà al pubblico a Milano la mostra “Sheila Hicks. In the Thread of Love”, la prima grande retrospettiva italiana dedicata all’artista statunitense Sheila Hicks, pioniera della Fiber Art

Esposte oltre 200 opere, tra installazioni intime e monumentali sculture tessili, provenienti da importanti musei e collezioni internazionali, come il MoMA di New York, il Philadelphia Museum of Art e lo Stedelijk Museum di Amsterdam. Filo e tessuto come elementi narrativi e scultorei capaci di unire design, architettura e pittura. I temi affrontati sono legati all’identità, femminismo e al sincretismo culturale

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