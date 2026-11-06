New York, le creazioni di pan di zenzero ispirate ai distretti della città: la mostra al Museum of the City

Le creazioni di pan di zenzero ispirate a New York sono in mostra al Museum of the City of New York nell’ambito della quinta edizione del concorso annuale Great Borough Bake-Off. Il concorso di quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 70 opere, con 23 finalisti selezionati per l’esposizione al museo. Ci sono anche una New York Public Library, l’Empire State Building e, dal Bronx, un’installazione che rappresenta la nascita dell’hip-hop, tutte in pan di zenzero. C’è anche una versione in pan di zenzero di una famosa gastronomia di Staten Island. La mostra Gingerbread NYC: The Great Borough Bake-Off rimarrà esposta al museo fino a metà gennaio.