Firenze, inizia il restauro del Campanile di Giotto: è il primo svolto integralmente sulla Torre

È stata completata l’installazione dell’impalcatura alta 86 metri attorno al Campanile di Giotto, nel complesso del Duomo di Firenze. La struttura apre la strada al primo restauro integrale della torre, che interesserà sia il rivestimento esterno in marmo bianco, verde di Prato e rosso di Cintoia, sia gli spazi interni del monumento. Il restauro procederà dalla sommità verso il basso, permettendo di mostrare gradualmente le parti già restaurate. L’impalcatura è stata progettata per ridurre al minimo l’impatto visivo, mantenendo visibile almeno il 60% delle superfici in marmo. Per adattarsi alla particolare geometria del campanile è stato utilizzato acciaio flessibile.

Prima dell’installazione è stato inoltre necessario proteggere una coppia di falchi pellegrini che nidifica sui monumenti del Duomo dalla metà degli anni Duemila. Dopo aver individuato una femmina intenta a covare, i lavori sono stati rinviati fino alla schiusa e alla crescita dei tre giovani falchi, che hanno poi lasciato il nido. L’installazione dell’impalcatura ha richiesto quattro mesi. Il restauro dovrebbe durare cinque anni e avere un costo superiore ai 7 milioni di euro.