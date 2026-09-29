Va all’asta l’installazione “Keep Ou T” di Banksy. L’opera anti-Brexit, che risale al 2019, è stata esposta durante un’anteprima per la stampa in vista delle aste di arte moderna e contemporanea di Phillips per la Frieze Week a Londra. Si tratta di una scritta realizzata su un varco agli arrivi dell’aeroporto londinese di Heathrow: alla frase “Keep out”, manca una t, usata da un topo come un martello per rompere il lucchetto del varco chiuso.
Banksy, l’installazione “Keep Ou T” va all’asta: le foto
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