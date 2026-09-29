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martedì 29 settembre 2026

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Banksy, l’installazione “Keep Ou T” va all’asta: le foto

Banksy, l’installazione “Keep Ou T” va all’asta: le foto
L’opera di Banksy “Keep Ou T”, la cui vendita  stimata tra 1,2 e 1,8 milioni di sterline (1,6-2,4 milioni di dollari USA),esposta durante un’anteprima per la stampa in vista delle aste di arte moderna e contemporanea di Phillips per la Frieze Week a Londra, martedi 29 settembre 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
LaPresse
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L’opera di Banksy “Keep Ou T” in mostra a Londra
L’opera di Banksy “Keep Ou T” in mostra a Londra
L’opera di Banksy “Keep Ou T” in mostra a Londra
L’opera di Banksy “Keep Ou T” in mostra a Londra
L’opera di Banksy “Keep Ou T” in mostra a Londra
L’opera di Banksy “Keep Ou T” in mostra a Londra
L’opera di Banksy “Keep Ou T” in mostra a Londra

Va all’asta l’installazione “Keep Ou T” di Banksy. L’opera anti-Brexit, che risale al 2019, è stata esposta durante un’anteprima per la stampa in vista delle aste di arte moderna e contemporanea di Phillips per la Frieze Week a Londra. Si tratta di una scritta realizzata su un varco agli arrivi dell’aeroporto londinese di Heathrow: alla frase “Keep out”, manca una t, usata da un topo come un martello per rompere il lucchetto del varco chiuso.

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