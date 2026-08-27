Addio a Yayoi Kusama, muore la regina giapponese del pois che ha incantato il mondo

Per decenni ha riempito tele, sculture e intere stanze di pois, trasformando un segno semplice in una delle immagini più riconoscibili della contemporaneità. Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste giapponesi del Novecento e del nuovo millennio, è morta a 97 anni. A dare la notizia del decesso, avvenuto lo scorso 14 agosto a Tokyo, è stato il suo studio che ha ricordato come Kusama abbia continuato a dipingere sino agli ultimi giorni della sua vita. “Non ha mai messo da parte il pennello”, si legge nella nota. Kusama aveva fatto dei motivi ripetitivi la propria cifra stilistica: reti, spirali, forme organiche e soprattutto pois. Comparivano su tele, sculture, superfici degli oggetti e negli ambienti immersivi che l’hanno resa una delle artiste più conosciute anche dal grande pubblico. Punti colorati, sfere luminose e riflessi moltiplicati dagli specchi diventavano strumenti per costruire un universo senza confini. “I pois sono fantastici”, aveva detto nel 2012 all’Associated Press. E, con la sua caratteristica parrucca arancione e gli abiti coordinati, aveva spiegato di voler continuare a dipingere il più possibile: “Continuerò a dipingere fino alla morte”. Promessa che Kusama avrebbe mantenuto.

Il successo nella New York di Andy Wharol

Nata a Matsumoto in una famiglia della classe media, Kusama aveva raccontato di aver cominciato a vedere fin da bambina un mondo ricoperto di macchie e forme ripetute. Nel 1957 si trasferisce a New York, città al tempo artisticamente dominata dall’action painting, dove entrò in contatto con alcuni dei protagonisti della scena culturale dell’epoca, tra cui Andy Warhol, Georgia O’Keeffe e Joseph Cornell. Negli anni Sessanta partecipò anche a performance e happening contro la guerra, arrivando a dipingere cerchi sui corpi dei partecipanti e persino su un cavallo. Kusama non si lasciò facilmente incasellare. Pop, avant-garde, femminista: sono alcune delle definizioni utilizzate negli anni per descriverla, ma lei tendeva a respingerle, convinta che nessuna categoria potesse contenere davvero il suo universo. Tra le opere più celebri ci sono ‘Macaroni Girl’, figura femminile ricoperta di maccheroni; ‘The Visionary Flowers’, con giganteschi tulipani contorti; e ‘Mirrored Corridor’, ambiente di specchi nel quale la ripetizione trasforma lo spazio in un’esperienza quasi psichedelica. Kusama diceva di non sapere sempre da dove arrivassero le proprie idee. A volte, raccontava, prendeva semplicemente il pennello e iniziava a disegnare, scoprendo solo in seguito ciò che aveva prodotto. Poteva definirsi “una rivoluzionaria dell’arte” e, poco dopo, confessare con disarmante semplicità: “Ho sempre paura, di tutto”. Le sue opere furono esposte nei principali musei del mondo, dal Museum of Modern Art e dal Whitney Museum of American Art di New York al Museum Ludwig in Germania.

Icona della cultura pop: collaborò anche con Louis Vuitton

Con il passare degli anni Kusama divenne anche un fenomeno della cultura pop. La sua immagine e i suoi pois uscirono dalle gallerie per approdare nella moda e nel design. Tra le collaborazioni più note quella con Louis Vuitton, oltre a una lunga serie di prodotti ispirati al suo immaginario. Nel 2008 un’opera di Kusama fu venduta da Christie’s per 5,8 milioni di dollari. Nel 2016 arrivò uno dei massimi riconoscimenti del Giappone: l’Ordine della Cultura.Anche allora, Kusama non mostrò alcuna intenzione di fermarsi. “Sto ancora combattendo fino alla morte per la mia arte”, disse ricevendo il premio. Per gran parte della sua vita Kusama visse in una struttura psichiatrica di Tokyo, dove si era trasferita volontariamente. Da lì continuò a lavorare, mantenendo una disciplina quasi inflessibile. Alla notizia della morte, musei, artisti e ammiratori hanno ricordato la sua capacità di continuare a creare contro ogni ostacolo. Tra i messaggi arrivati dal Giappone anche quello di Yoshitomo Nara, artista di una generazione successiva, che sui social l’ha salutata con poche parole: “Rip Kusama-sensei”, utilizzando il termine giapponese per “maestra”.