Al via il Festival di Dogliani. Fico: "Libertà di stampa non è a rischio"

di Valentina Innocente

Il mix per l'ottima riuscita c'è tutto: un esponente di spicco del governo, il presidente della Camera Roberto Fico; un editore presidente di una squadra di calcio, Urbano Cairo. Una star della tv popolare, Antonella Clerici e un attore/comico/presentatore tra i più famosi in Italia, Claudio Bisio. Entra nel vivo il Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, in provincia di Cuneo, palcoscenico naturale per dibattiti sul futuro dell'informazione.

Un tema caldo dopo il monito del Consiglio d'Europa che ha accusato il leader del Movimento 5 Stelle, il vicepremier Luigi Di Maio, di avere esercitato pressioni finanziarie sui media per limitare la libertà di stampa. La libertà di informazione non è a rischio in Italia, assicura il presidente della Camera, Roberto Fico, che partecipa per la prima volta al Festival. "Io posso garantire che nel nostro Paese c'è e ci sarà sempre la libertà di stampa, di pensieri e di espressione perché è un nostro articolo della Costituzione che è intoccabile. Nessuno l'ha mai messo in discussione", ribadisce spiegando che di non poter garantire la tenuta di Radio Radicale e Radio Padania perché "sono cose che afferiscono al governo".

Fico, intervistato da Francesco Piccinini, direttore di Fanpage, ribadisce la necessità di una nuova legge per la Rai, ricordando l'importanza di rendere la Rai indipendente, un luogo "dove vive la meritocrazia e dove ci sia un distacco dai partiti e dal governo". "L'ultima legge è inadeguata perché il governo decide l'ad", aggiunge chiedendo ai direttori di denunciare pubblicamente se vi siano pressioni di qualunque tipo dalla politica o dai partiti.

È poi la volta di Urbano Cairo, presidente di Rcs e del Torino Calcio, intervistato da Aldo Grasso. Un occhio al derby con la Juventus, in corso all'Allianz Stadium, l'altro alla politica.

"L'Italia per ripartire in modo deciso e per recuperare quello che ha perso in termini di pil rispetto a 2009 e al 2012 deve accelerare il passo e accelerare la crescita e per fare questo ci dovrebbe essere un atteggiamento molto più votato al contenimento della pressione fiscale e al dare la possibilità alle aziende di ridurre il cuneo fiscale per poter fare investimenti maggiori e poter assumere gente in più e far ripartire l'economia". Bagno di folla per Antonella Clerici e Claudio Bisio alla fine della seconda giornata.

Si continua sabato 4 maggio con l'intervista di Aldo Grasso all'ad Rai Fabrizio Salini, con il dibattito tra i direttori delle principali testate sull'Europa. Arriverà Luca Zingaretti per parlare dei 20 anni di Montalbano. E per gli amanti della musica interverrà la band Lo Stato sociale.

