È stata inaugurata a Guadalajara, in Messico, la mostra ‘Italia in movimento. Autostrade e futuro’, che ripercorre la storia delle autostrade italiane evidenziandone il valore storico, paesaggistico e tecnologico. L’esposizione, che sarà visitabile nel Museo de la Ciudad de Guadalajara fino al 21 febbraio, sbarca in Messico nell’ambito della 40esima edizione della Fiera internazionale del libro (FIL) di Guadalajara, che si svolgerà dal 28 novembre al 6 dicembre, in cui l’Italia è Paese ospite d’onore. Un pubblico di oltre un centinaio di persone, fra cui molti giovani, ha partecipato all’inaugurazione, durante la quale il coro della città di Guadalajara si è esibito in onore del Paese ospite d’onore della FIL. Ideata e curata dal MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, l’esposizione era già stata ospitata al museo MAXXI da dicembre del 2024 a marzo 2025. Attraverso fotografie storiche, immagini d’autore, materiali grafici e video, esplora il dialogo tra infrastrutture e paesaggio, fra ingegneria e architettura, memoria collettiva e innovazione tecnologica. Un racconto che restituisce alle autostrade anche la loro dimensione culturale. “L’Italia è un Paese che va conosciuto viaggiando. Dal 17esimo secolo, numerosi viaggiatori europei hanno percorso l’Italia in lungo e in largo, tanto che hanno creato un fenomeno, quello del Gran Tour. Si sono mossi da nord a sud della penisola per esplorare le città d’arte, per conoscere resti archeologici e paesaggi naturali di immensa bellezza. Ma gli italiani, come hanno conosciuto la loro madrepatria?”, ha detto a LaPresse Gianni Vinciguerra, direttore dell’Istituto italiano di cultura (IIC) di Città del Messico. “Come si sono spostati in Italia per conoscere, per lavorare, per studiare? La mostra Italia in movimento, autostrade e futuro racconta proprio questo, come il sistema viario italiano, il sistema stradale abbia contribuito a unificare letteralmente il Paese e a permetterci di uscire dal nostro borgo natio per esplorare le centinaia di borghi di paesi e di città che compongono il panorama italiano”, ha sottolineato Vinciguerra. Il curatore della mostra, Pippo Ciorra, del Museo MAXXI di Roma, ha sottolineato il valore di questa esposizione in Messico. “Sono particolarmente contento quando dei nostri prodotti, delle nostre mostre che hanno a che fare con l’architettura e con l’arte, possono venire in Messico, perché questo è un Paese particolarmente sensibile a questi temi. È molto raro trovare un Paese nel mondo in cui ci sia un rispetto così diffuso nel tessuto sociale nei confronti degli autori, degli artisti, degli architetti, anche perché il Messico è un paese che ha un’identità fortemente radicata nel lavoro dei propri artisti, come gli artisti hanno costruito, oltre che rappresentato la storia del Paese”, ha detto Ciorra a LaPresse. La direttrice del Museo de la Ciudad de Guadalajara che ospita la mostra, Andrea Silvia Ambriz, ha evidenziato l’impatto dell’esposizione sulla comunità di Guadalajara: “Questa mostra ‘Italia in movimento’, che porta l’Italia in questa 40esima edizione della Fiera Internazionale del Libro, rappresenta senza dubbio un’opportunità per gli abitanti di Guadalajara, qui in Messico, per guardare verso altri orizzonti e scoprire nuove realtà che altrimenti sarebbero molto difficili da conoscere, perché non tutti hanno la possibilità di viaggiare all’estero”, ha detto. “Riteniamo che la mostra sia un’occasione per porsi domande sulla propria vita: cosa vogliamo come città, in quale direzione vogliamo andare, cosa riserva il futuro alle prossime generazioni, non solo dal punto di vista economico e politico, ma soprattutto sociale, aspetto strettamente legato a temi così importanti come le infrastrutture, che sono proprio uno dei punti centrali di ‘Italia in movimento’”, ha concluso. Erano presenti all’inaugurazione anche la direttrice della FIL, Marisol Schulz Manaut, e il Direttore Centrale per la Promozione dell’Italofonia, la Cultura e i Territori del Maeci, Filippo La Rosa. La FIL Guadalajara è uno degli appuntamenti di editoria più importanti al mondo e la prima fiera in assoluto per il mercato dei libri in lingua spagnola.

