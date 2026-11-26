Mercoledì 2 dicembre all’Università degli Studi di Milano-Bicocca si terrà il “Dialogo sui temi della sicurezza e sulle sfide del presente. A partire dal libro Contro la paura: manifesto per una sicurezza democratica” di Carlo Bonini e Franco Gabrielli. L’incontro propone una riflessione sul ruolo della paura nella società contemporanea, sulla sua influenza nel dibattito pubblico e sulle sfide che pone alla convivenza democratica. Sarà un’occasione di confronto con i cittadini e gli studenti per interrogarsi su come affrontare le attuali sfide in materia di sicurezza in una società democratica, superando semplificazioni e contrapposizioni.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del rettore dell’Università di Milano-Bicocca Marco Emilio Orlandi e della professoressa Sonia Stefanizzi, docente del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, che nell’ambito della laurea magistrale in Analisi dei processi sociali insegna La costruzione della sicurezza urbana: attori, pratiche e conflitti. In dialogo Federica Venni, giornalista di “La Repubblica”, con Franco Gabrielli, già prefetto e capo della polizia, professore presso SDA Bocconi School of Management, per analizzare il contesto attuale del governo della sicurezza e le istanze di giovani e studenti. A chiudere il momento di riflessione sarà la professoressa Giovanna Iannantuoni, presidente della Fondazione Bicocca.

L’evento è aperto alla cittadinanza e gratuito. Per consultare il programma dettagliato e le modalità d’iscrizione, si può visitare la pagina dedicata sul sito di Ateneo.