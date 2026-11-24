Da L’Aquila a Pordenone, passa il testimone di Capitale italiana della Cultura 2027. Dalla città simbolo della resilienza, a quella che negli anni ha saputo costruire un’identità altra rispetto al luogo comune di capoluogo delle caserme e dei capannoni industriali. “Eravamo una piccola Manchester italiana”, ricorda il sindaco, Alessandro Basso. “Manchester vuol dire anche Oasis”, replica in seguito il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che poi cita il più noto tra i brani dei fratelli Gallagher: “And after all you’re my wonderwall. Pordenone può essere il nostro wonderwall, il muro delle meraviglie”. ‘Pordenone 2027, una città che sorprende’ è il titolo scelto per l’evento, che verrà inaugurato il 22 gennaio 2027. Saranno oltre 50 i progetti che compongono il programma, ai quali si affiancheranno appuntamenti espositivi e musicale, le manifestazioni storiche della città e le attività delle principali istituzioni culturali.

I bandi di Regione e Comune

Nel 2026 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha promosso un bando dedicato alle iniziative ispirate al dossier di candidatura, che ha dato vita a progetti in diversi ambiti, dal teatro alla musica, dalla danza al cinema, dalle arti visive alla divulgazione scientifica e umanistica. A questo percorso si è affiancato il bando promosso dal Comune di Pordenone che ha permesso di realizzare, già nel corso del 2026, 41 nuove iniziative culturali, coinvolgendo enti pubblici e privati, università e cooperative. Buona la risposta arrivata da tutta Italia: sono infatti 115 le candidature presentate in risposta al bando nazionale promosso dal Comune nell’agosto 2026 per portare a Pordenone nuove proposte culturali. A disposizione 400mila euro, con contributi compresi tra 20mila e 60 mila euro per progetto. Le candidature sono attualmente in fase di valutazione e le iniziative selezionate saranno realizzate nel corso del 2027. Diversi gli ambiti: teatro e musica, arti visive, parole, inclusione sociale, natura, territorio, spazi rigenerati, cultura e impresa, giovani e scuola capitale.

“Il ruolo di Capitale Culturale Italia che Pordenone assumerà e rappresenterà per il 2027 è per noi un motivo di grandissima soddisfazione – ha commentato Giuli – Attraverso Pordenone – ha spiegato – misuriamo la grande capacità di una città che si è riscattata da condizioni di difficoltà, di assurgere a modello di civiltà del fare, civiltà del pensare, civiltà del condividere con una grande proposta culturale che investe tutte le arti contemporanee e rappresenta un modello per l’Italia intera e per tutto il mondo”. Luca Ciriani, ministro per i Rapporti col Parlamento e pordenonese doc, parla di “giornata della gioia, dell’orgoglio e dell’emozione. Rappresentiamo una terra forse un po’ schiva, ma anche generosa e forte, diventata curiosa, istruita e molto appassionata”. Una città, ha proseguito, che “ha sconfitto lo scetticismo, gli stereotipi e la concorrenza di altre città molto attrezzate. Per Pordenone si tratta di un avvenimento storico. La storia di un riscatto e di un punto di arrivo”. Per il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, “non ci poteva essere scelta migliore: Pordenone ha una storia affascinante. La risposta, sul fronte dei flussi, già si vede: “Ad aprile 2025, un mese dopo la proclamazione, c’è stato un aumento delle presenze nella città del 23%, perché si apre una curiosità per quel territorio”, ha spiegato. Un territorio “che ha subito beneficiato di ricadute positive, con l’aumento di arrivi e presenze. Nei primi mesi del 2026, poi, il turismo generale del Friuli Venezia Giulia ha mantenuto un trend positivo. È questa la grande opportunità per Pordenone: trasformare il 2027 in una piattaforma capace di mettere in relazione cultura, turismo, creatività e sistema produttivo, coinvolgendo istituzioni, università, musei, associazioni d’impresa e cittadini”.

Il sindaco di Pordenone Basso: “Vi soprenderemo”

Il sindaco Basso, da parte sua, ha assicurato: “Vi sorprenderemo, perché il programma è meraviglioso e perché ci crediamo profondamente. Diventiamo Capitale Italiana della Cultura mettendo a frutto la storia di una terra che prima ha fatto la manifattura, l’industria e i capitani d’industria, poi ha saputo elevarsi dotandosi di grandi festival internazionali e infine si è data i contenitori per creare cultura al loro interno. A un certo punto è nato il sogno di provarci, e quel sogno si è avverato”. Per il locale assessore alla Cultura, Alberto Parigi, “con Pordenone Capitale Italiana della Cultura entriamo nell’immaginario collettivo con la forza della nostra cultura, assolutamente inedita nelle forme e nei contenuti, e con una visione ben precisa: una capitale che non vuole essere solo un elenco di eventi, ma dove la cultura vuole essere lievito”.