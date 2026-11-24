Papa Francesco, nel corso della sua vita, ha visto il diavolo. Lo si legge ne ‘Il Diario personale di Papa Francesco‘, libro edito da Libreria Editrice Vaticana, in uscita oggi, e pubblicato in diverse lingue a livello globale.

“Il demonio mi fissava con occhi di fuoco, sentii il rantolo della sua voce”. “Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia. E mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente”, scrive Bergoglio a pagina 53. Papa Francesco ha visto le “porte dell’inferno” anche quando ha compreso la gravità dello scandalo degli abusi sessuali da parte del clero e ha avuto visioni mistiche del diavolo durante tutto il suo ministero.

‘Il Diario privato di Papa Francesco’, iniziato nel 1992 quando Jorge Mario Bergoglio era vescovo ausiliare di Buenos Aires, rivela anche che il pontefice argentino ha attraversato una profonda crisi spirituale tra il 2021 e il 2022, legata alle sue stesse tentazioni di esercitare il potere in modo onnipotente. Ha superato la crisi affidandosi completamente alla misericordia di Dio.

“Quando è stata diffusa la notizia della pubblicazione di questo diario personale di Papa Francesco, l’interesse per questa nuova uscita è stato notevole. Già nei giorni scorsi molte persone sono venute a chiedere se fosse disponibile o quando sarebbe uscito. L’uscita ufficiale è prevista per questa mattina, 24 novembre, alle 8:00, quindi a partire da oggi abbiamo iniziato a venderlo non appena la libreria ha aperto”, ha spiegato Francesco Trotta, direttore della Libreria San Paolo a Roma.

Il libro è stato curato da uno dei più stretti collaboratori di Francesco, il cardinale Víctor Manuel Fernández, teologo argentino a capo dell’Ufficio Dottrinale del Vaticano.