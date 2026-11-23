Partire da un piccolo vaso di circa 5500 anni fa per raccontare la storia di un paesaggio in continua trasformazione. Il Museo Egizio di Torino apre le porte della nuova sala immersiva, nell’ambito dei lavori di rinnovamento per il bicentenario: un viaggio narrativo in un ambiente circondato da 30 metri lineari di ledwall lungo le pareti, con un sound design spazializzato e proiezioni a 360 gradi per sperimentare un nuovo linguaggio per comunicare la ricerca e aiutare il visitatore a comprendere meglio il contesto a cui si sta avvicinando.

‘ECO. Paesaggi in trasformazione’

‘ECO. Paesaggi in trasformazione‘, il primo progetto curatoriale concepito per questo spazio, diventa così un viaggio alla scoperta di come il paesaggio egiziano sia cambiato nell’arco di migliaia di anni, tra scavi, vecchie foto e ricostruzioni del territorio, fiume Nilo compreso. “Dopo 200 anni ci siamo chiesti cosa mancava, e la risposta immediata è stata ‘L’Egitto’. Ma come lo portiamo l’Egitto qui?”, l’osservazione del direttore del museo Christian Greco nel corso della conferenza stampa di presentazione. Attraverso l’uso della tecnologia il museo torinese è riuscito a rispondere a questa domanda. Con questo progetto “riusciamo a ridare un contesto, un paesaggio, abbiamo un vasetto che ci racconta una storia – ha proseguito – Noi abbiamo sentito questo invito a tornare in Egitto e da oggi speriamo di far tornare in Egitto anche voi”. Nello specifico nella vetrina al centro della sala spicca un piccolo vaso predinastico di circa 12 centimetri, rinvenuto nel sito di Hammamiya, che avvia un racconto che si dispiega lungo i sei ledwall di cinque metri ciascuno per affrontare una questione centrale per i musei archeologici: il rapporto tra oggetti e il loro contesto di origine con l’obiettivo di restituire alla collezione ciò che nessuna vetrina può mostrare, ovvero il paesaggio da cui provengono.

Le altre novità in arrivo

La nuova sala immersiva è solo una delle novità di un museo che sta vivendo una profonda trasformazione, dal logo – che si ispira ai gerogligici che rappresentano l’acqua – agli spazi. Nell’attesa che venga completata (entro l’estate) la nuova Piazza Egizia, che diventerà il ‘cuore’ del museo, è stato svelato l’Atrio Duse, uno dei tre ingressi, che si presenta completamente rinnovato e caratterizzato da un nuovo scalone, intitolato all’egittologo Ernesto Schiaparelli, e dalla valorizzazione del muro romano parte della struttura.

Visite guidate gratuite fino al 29 novembre

Per celebrare l’inaugurazione della nuova sala immersiva verrà inoltre organizzato un ciclo di visite guidate gratuite, in programma per tutto l’anno, e verrà garantito l’accesso gratuito al museo da oggi fino al 29 novembre, dalle 19 alle 22, con l’iniziativa ‘Notturni Immersivi’. Terminati tutti i lavori in corso la sala immersiva sarà sempre accessibile gratuitamente a tutti. Riaprono infine per l’occasione le sale storiche che raccontano la storia del Museo Egizio e che propongono un nuovo allestimento per uno degli oggetti più importanti della collezione, la Mensa Isiaca, una tavola d’altare in bronzo realizzata attorno al I secolo d.C. molto probabilmente a Roma come pala d’altare di un tempio dedicato alla dea Iside. Entrata nella collezione del Duca di Savoia, la Mensa arrivò a Torino nel 1626: è iniziata così, 400 anni fa, la relazione del capoluogo piemontese con l’Egitto. Un rapporto destinato a rinnovarsi ancora, con uno sguardo rivolto al futuro.