La quindicesima edizione del festival multidisciplinare “Dana Cenusa – Liberi attraverso la cultura”, organizzata dall’Amministrazione Nazionale delle Penitenziarie, vede la partecipazione di 59 detenuti provenienti da sette istituti penitenziari del Paese. Nato nel 2009, l’evento offre ai partecipanti la possibilità di esibirsi sul palcoscenico di un importante teatro della capitale, rappresentando un percorso volto all’integrazione e alla lotta contro gli stereotipi. L’obiettivo principale è mostrare il lato umano dei detenuti, andando oltre la loro condizione giudiziaria
Bucarest, 59 detenuti in scena al Teatro Nottara per il festival “Liberi attraverso la cultura” – Le foto
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