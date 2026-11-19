Home > Cultura > Morto Piero Vigorelli, il giornalista e conduttore tv aveva 82 anni

Nella sua carriera, ha lavorato, tra l’altro, in Rai e Mediaset. E’ stato lui a ideare la trasmissione ‘Miracoli’

È morto, a 82 anni, il giornalista Piero Vigorelli. Nella sua carriera, ha lavorato, tra l’altro, in Rai e Mediaset. E’ stato lui a ideare la trasmissione ‘Miracoli’. Già direttore della Tgr, dal 2012 al 2017 è stato anche sindaco di Ponza, in provincia di Latina.

Sui social, il comune di Ponza, ha ricordato Vigorelli: “Protagonista indiscusso del panorama giornalistico e televisivo nazionale, Piero Vigorelli ha saputo mettere la propria esperienza, la propria visione e il suo spirito intraprendente al servizio delle istituzioni isolane, assumendo la guida del Comune in un momento storico particolarmente delicato per il nostro territorio”, si legge in un post firmato dal sindaco Francesco Ambrosino.

“Uomo dal carattere deciso e dal temperamento forte, personalità vivace e determinata, non ha mai nascosto il suo amore viscerale e incondizionato per Ponza, un legame profondo che andava ben oltre il ruolo istituzionale e che lo ha portato a scegliere la nostra isola come rifugio d’elezione, vivendola e difendendola sempre con orgoglio, passione e grande attaccamento. Nel ricordarne il percorso professionale, l’impegno amministrativo e il contributo offerto alla vita pubblica della nostra comunità, resta il ricordo di una figura che, con il suo carattere e la sua personalità, ha lasciato un segno nella storia recente dell’isola”.

“In questo momento di dolore, l’Amministrazione Comunale si stringe con sincera commozione e partecipazione al dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene e ne hanno apprezzato le qualità umane e civili. Ciao Piero, che il mare della tua amata Ponza ti accompagni per sempre”.