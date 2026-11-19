Home > Cultura > È morto Corrado Augias, aveva 91 anni

Grande giornalista, scrittore e conduttore tv, si è spento a Roma

Il mondo del giornalismo, della televisione e della cultura dice addio a Corrado Augias, morto a Roma all’età di 91 anni. Il Campidoglio ospiterà la camera ardente questo sabato.

Immediato il cordoglio da parte di La7 e la Torre di Babele, programma che Augias conduceva dal 2023. Messaggi anche da parte della Rai e del leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. Anche l’Aula del Senato lo ha ricordato con un lungo applauso e un momento di raccoglimento in silenzio.

La carriera di Corrado Augias

Corrado Augias nasce a Roma il 26 gennaio 1935. Giornalista, scrittore, autore teatrale e conduttore televisivo, svolge la propria attività in diversi ambiti della comunicazione e della cultura. Negli anni Sessanta partecipa alle esperienze del teatro d’avanguardia romano, occupandosi di scrittura e produzione teatrale. Successivamente intraprende la carriera giornalistica. Collabora con diverse testate, tra cui L’Espresso e Panorama, e lavora come corrispondente da Parigi e New York. Dal 1987 scrive per la Repubblica, quotidiano con il quale collabora per molti anni, occupandosi di politica, società e cultura.

Nel corso della sua carriera televisiva conduce numerosi programmi per la Rai. Nel 1987 è alla guida di Telefono giallo, trasmissione dedicata alla ricostruzione di casi di cronaca. Seguono Babele, programma dedicato ai libri, Enigma e Le storie – Diario italiano, spazio di approfondimento culturale e storico trasmesso su Rai 3. Negli anni successivi conduce anche Città segrete e Rebus. Nel 1994 viene eletto al Parlamento europeo nelle liste del Partito Democratico della Sinistra. Rimane in carica fino al 1999, partecipando ai lavori dell’istituzione europea.

Parallelamente all’attività giornalistica e televisiva, pubblica numerosi saggi e libri. Tra i titoli più conosciuti figurano I segreti di Parigi, I segreti di New York, I segreti del Vaticano, Inchiesta su Gesù, scritto con Mauro Pesce, e Il grande romanzo dei Vangeli. Nel dicembre 2023 inizia a condurre su La7 La torre di Babele, programma dedicato alla storia, alla politica, alla società e alla cultura. Nel 2024 pubblica La vita s’impara, un libro autobiografico nel quale ripercorre esperienze personali e professionali. Nel 2025 esce La musica per me, dedicato al rapporto con la musica.